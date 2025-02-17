クォートセクション
OLMA: Olema Pharmaceuticals Inc

8.51 USD 0.76 (9.81%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OLMAの今日の為替レートは、9.81%変化しました。日中、通貨は1あたり7.82の安値と8.57の高値で取引されました。

Olema Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.82 8.57
1年のレンジ
2.86 13.24
以前の終値
7.75
始値
7.90
買値
8.51
買値
8.81
安値
7.82
高値
8.57
出来高
2.392 K
1日の変化
9.81%
1ヶ月の変化
55.29%
6ヶ月の変化
125.73%
1年の変化
-29.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K