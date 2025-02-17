通貨 / OLMA
OLMA: Olema Pharmaceuticals Inc
8.51 USD 0.76 (9.81%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OLMAの今日の為替レートは、9.81%変化しました。日中、通貨は1あたり7.82の安値と8.57の高値で取引されました。
Olema Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
7.82 8.57
1年のレンジ
2.86 13.24
- 以前の終値
- 7.75
- 始値
- 7.90
- 買値
- 8.51
- 買値
- 8.81
- 安値
- 7.82
- 高値
- 8.57
- 出来高
- 2.392 K
- 1日の変化
- 9.81%
- 1ヶ月の変化
- 55.29%
- 6ヶ月の変化
- 125.73%
- 1年の変化
- -29.44%
