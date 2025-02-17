Valute / OLMA
OLMA: Olema Pharmaceuticals Inc
8.17 USD 0.34 (4.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OLMA ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.01 e ad un massimo di 8.64.
Segui le dinamiche di Olema Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OLMA News
Intervallo Giornaliero
8.01 8.64
Intervallo Annuale
2.86 13.24
- Chiusura Precedente
- 8.51
- Apertura
- 8.51
- Bid
- 8.17
- Ask
- 8.47
- Minimo
- 8.01
- Massimo
- 8.64
- Volume
- 2.410 K
- Variazione giornaliera
- -4.00%
- Variazione Mensile
- 49.09%
- Variazione Semestrale
- 116.71%
- Variazione Annuale
- -32.26%
20 settembre, sabato