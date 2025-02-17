QuotazioniSezioni
OLMA
OLMA: Olema Pharmaceuticals Inc

8.17 USD 0.34 (4.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OLMA ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.01 e ad un massimo di 8.64.

Segui le dinamiche di Olema Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.01 8.64
Intervallo Annuale
2.86 13.24
Chiusura Precedente
8.51
Apertura
8.51
Bid
8.17
Ask
8.47
Minimo
8.01
Massimo
8.64
Volume
2.410 K
Variazione giornaliera
-4.00%
Variazione Mensile
49.09%
Variazione Semestrale
116.71%
Variazione Annuale
-32.26%
