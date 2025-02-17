货币 / OLMA
OLMA: Olema Pharmaceuticals Inc
7.82 USD 0.07 (0.89%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OLMA汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点7.77和高点8.00进行交易。
关注Olema Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OLMA新闻
日范围
7.77 8.00
年范围
2.86 13.24
- 前一天收盘价
- 7.89
- 开盘价
- 7.89
- 卖价
- 7.82
- 买价
- 8.12
- 最低价
- 7.77
- 最高价
- 8.00
- 交易量
- 734
- 日变化
- -0.89%
- 月变化
- 42.70%
- 6个月变化
- 107.43%
- 年变化
- -35.16%
