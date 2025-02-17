KurseKategorien
OLMA: Olema Pharmaceuticals Inc

8.51 USD 0.76 (9.81%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OLMA hat sich für heute um 9.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.82 bis zu einem Hoch von 8.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Olema Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
7.82 8.57
Jahresspanne
2.86 13.24
Vorheriger Schlusskurs
7.75
Eröffnung
7.90
Bid
8.51
Ask
8.81
Tief
7.82
Hoch
8.57
Volumen
2.392 K
Tagesänderung
9.81%
Monatsänderung
55.29%
6-Monatsänderung
125.73%
Jahresänderung
-29.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K