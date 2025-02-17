Währungen / OLMA
OLMA: Olema Pharmaceuticals Inc
8.51 USD 0.76 (9.81%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OLMA hat sich für heute um 9.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.82 bis zu einem Hoch von 8.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Olema Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OLMA News
Tagesspanne
7.82 8.57
Jahresspanne
2.86 13.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.75
- Eröffnung
- 7.90
- Bid
- 8.51
- Ask
- 8.81
- Tief
- 7.82
- Hoch
- 8.57
- Volumen
- 2.392 K
- Tagesänderung
- 9.81%
- Monatsänderung
- 55.29%
- 6-Monatsänderung
- 125.73%
- Jahresänderung
- -29.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K