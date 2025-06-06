Moedas / OBLG
OBLG: Oblong Inc
3.03 USD 0.33 (12.22%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OBLG para hoje mudou para 12.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.60 e o mais alto foi 3.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Oblong Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OBLG Notícias
Faixa diária
2.60 3.14
Faixa anual
1.91 5.50
- Fechamento anterior
- 2.70
- Open
- 2.77
- Bid
- 3.03
- Ask
- 3.33
- Low
- 2.60
- High
- 3.14
- Volume
- 662
- Mudança diária
- 12.22%
- Mudança mensal
- 2.71%
- Mudança de 6 meses
- -9.28%
- Mudança anual
- -28.71%
