Devises / OBLG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OBLG: Oblong Inc
3.07 USD 0.04 (1.32%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OBLG a changé de 1.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.93 et à un maximum de 3.13.
Suivez la dynamique Oblong Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBLG Nouvelles
- Oblong réoriente sa stratégie vers les actifs numériques avec un investissement de 7 millions $ en TAO
- Oblong shifts focus to digital assets with $7 million TAO investment
- Oblong invests $7 million in TAO cryptocurrency tokens
- Oblong investit 7 millions $ en tokens de cryptomonnaie TAO
- Oblong expands TAO treasury to 21,613 tokens worth $8 million
- Oblong invests $8M in Bittensor’s $TAO cryptocurrency
- DSV Fund CIO joins Oblong’s advisory committee for AI investments
- Oblong invests $1.65m in TAO tokens to boost decentralized AI strategy
- Oblong Bolsters Decentralized AI Strategy with Bittensor ($TAO) Purchase and Staking
- Oblong invests in AI-driven digital assets with $7.5 million raise
Range quotidien
2.93 3.13
Range Annuel
1.91 5.50
- Clôture Précédente
- 3.03
- Ouverture
- 2.97
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Plus Bas
- 2.93
- Plus Haut
- 3.13
- Volume
- 193
- Changement quotidien
- 1.32%
- Changement Mensuel
- 4.07%
- Changement à 6 Mois
- -8.08%
- Changement Annuel
- -27.76%
20 septembre, samedi