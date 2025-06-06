货币 / OBLG
OBLG: Oblong Inc
2.70 USD 0.31 (12.97%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OBLG汇率已更改12.97%。当日，交易品种以低点2.44和高点2.78进行交易。
关注Oblong Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBLG新闻
- Oblong shifts focus to digital assets with $7 million TAO investment
- Oblong invests $7 million in TAO cryptocurrency tokens
- Oblong expands TAO treasury to 21,613 tokens worth $8 million
- Oblong invests $8M in Bittensor’s $TAO cryptocurrency
- DSV Fund CIO joins Oblong’s advisory committee for AI investments
- Oblong invests $1.65m in TAO tokens to boost decentralized AI strategy
- Oblong Bolsters Decentralized AI Strategy with Bittensor ($TAO) Purchase and Staking
- Oblong invests in AI-driven digital assets with $7.5 million raise
日范围
2.44 2.78
年范围
1.91 5.50
- 前一天收盘价
- 2.39
- 开盘价
- 2.44
- 卖价
- 2.70
- 买价
- 3.00
- 最低价
- 2.44
- 最高价
- 2.78
- 交易量
- 250
- 日变化
- 12.97%
- 月变化
- -8.47%
- 6个月变化
- -19.16%
- 年变化
- -36.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值