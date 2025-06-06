QuotazioniSezioni
Valute / OBLG
Tornare a Azioni

OBLG: Oblong Inc

3.07 USD 0.04 (1.32%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OBLG ha avuto una variazione del 1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.93 e ad un massimo di 3.13.

Segui le dinamiche di Oblong Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OBLG News

Intervallo Giornaliero
2.93 3.13
Intervallo Annuale
1.91 5.50
Chiusura Precedente
3.03
Apertura
2.97
Bid
3.07
Ask
3.37
Minimo
2.93
Massimo
3.13
Volume
193
Variazione giornaliera
1.32%
Variazione Mensile
4.07%
Variazione Semestrale
-8.08%
Variazione Annuale
-27.76%
21 settembre, domenica