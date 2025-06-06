Valute / OBLG
OBLG: Oblong Inc
3.07 USD 0.04 (1.32%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OBLG ha avuto una variazione del 1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.93 e ad un massimo di 3.13.
Segui le dinamiche di Oblong Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.93 3.13
Intervallo Annuale
1.91 5.50
- Chiusura Precedente
- 3.03
- Apertura
- 2.97
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Minimo
- 2.93
- Massimo
- 3.13
- Volume
- 193
- Variazione giornaliera
- 1.32%
- Variazione Mensile
- 4.07%
- Variazione Semestrale
- -8.08%
- Variazione Annuale
- -27.76%
21 settembre, domenica