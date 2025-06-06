Валюты / OBLG
OBLG: Oblong Inc
2.39 USD 0.36 (13.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OBLG за сегодня изменился на -13.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.05, а максимальная — 2.76.
Следите за динамикой Oblong Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OBLG
- Oblong shifts focus to digital assets with $7 million TAO investment
- Oblong invests $7 million in TAO cryptocurrency tokens
- Oblong expands TAO treasury to 21,613 tokens worth $8 million
- Oblong invests $8M in Bittensor’s $TAO cryptocurrency
- DSV Fund CIO joins Oblong’s advisory committee for AI investments
- Oblong invests $1.65m in TAO tokens to boost decentralized AI strategy
- Oblong Bolsters Decentralized AI Strategy with Bittensor ($TAO) Purchase and Staking
- Oblong invests in AI-driven digital assets with $7.5 million raise
Дневной диапазон
2.05 2.76
Годовой диапазон
1.91 5.50
- Предыдущее закрытие
- 2.75
- Open
- 2.69
- Bid
- 2.39
- Ask
- 2.69
- Low
- 2.05
- High
- 2.76
- Объем
- 653
- Дневное изменение
- -13.09%
- Месячное изменение
- -18.98%
- 6-месячное изменение
- -28.44%
- Годовое изменение
- -43.76%
