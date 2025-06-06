Währungen / OBLG
OBLG: Oblong Inc
3.03 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OBLG hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.93 bis zu einem Hoch von 3.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oblong Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.93 3.13
Jahresspanne
1.91 5.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.03
- Eröffnung
- 2.97
- Bid
- 3.03
- Ask
- 3.33
- Tief
- 2.93
- Hoch
- 3.13
- Volumen
- 150
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.71%
- 6-Monatsänderung
- -9.28%
- Jahresänderung
- -28.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K