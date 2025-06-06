KurseKategorien
OBLG: Oblong Inc

3.03 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OBLG hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.93 bis zu einem Hoch von 3.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die Oblong Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.93 3.13
Jahresspanne
1.91 5.50
Vorheriger Schlusskurs
3.03
Eröffnung
2.97
Bid
3.03
Ask
3.33
Tief
2.93
Hoch
3.13
Volumen
150
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
2.71%
6-Monatsänderung
-9.28%
Jahresänderung
-28.71%
