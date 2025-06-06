通貨 / OBLG
OBLG: Oblong Inc
3.03 USD 0.33 (12.22%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OBLGの今日の為替レートは、12.22%変化しました。日中、通貨は1あたり2.60の安値と3.14の高値で取引されました。
Oblong Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OBLG News
- Oblong shifts focus to digital assets with $7 million TAO investment
- Oblong invests $7 million in TAO cryptocurrency tokens
- オブロング社、TAO暗号通貨トークンに700万ドルを投資
- Oblong expands TAO treasury to 21,613 tokens worth $8 million
- Oblong invests $8M in Bittensor’s $TAO cryptocurrency
- DSV Fund CIO joins Oblong’s advisory committee for AI investments
- Oblong invests $1.65m in TAO tokens to boost decentralized AI strategy
- Oblong Bolsters Decentralized AI Strategy with Bittensor ($TAO) Purchase and Staking
- Oblong invests in AI-driven digital assets with $7.5 million raise
1日のレンジ
2.60 3.14
1年のレンジ
1.91 5.50
- 以前の終値
- 2.70
- 始値
- 2.77
- 買値
- 3.03
- 買値
- 3.33
- 安値
- 2.60
- 高値
- 3.14
- 出来高
- 662
- 1日の変化
- 12.22%
- 1ヶ月の変化
- 2.71%
- 6ヶ月の変化
- -9.28%
- 1年の変化
- -28.71%
