통화 / OBLG
OBLG: Oblong Inc
3.07 USD 0.04 (1.32%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OBLG 환율이 오늘 1.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.93이고 고가는 3.13이었습니다.
Oblong Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBLG News
- Oblong shifts focus to digital assets with $7 million TAO investment
- Oblong invests $7 million in TAO cryptocurrency tokens
- Oblong, 비트텐서 네트워크의 TAO 암호화폐에 700만 달러 투자
- Oblong expands TAO treasury to 21,613 tokens worth $8 million
- Oblong invests $8M in Bittensor’s $TAO cryptocurrency
- DSV Fund CIO joins Oblong’s advisory committee for AI investments
- Oblong invests $1.65m in TAO tokens to boost decentralized AI strategy
- Oblong Bolsters Decentralized AI Strategy with Bittensor ($TAO) Purchase and Staking
- Oblong invests in AI-driven digital assets with $7.5 million raise
일일 변동 비율
2.93 3.13
년간 변동
1.91 5.50
- 이전 종가
- 3.03
- 시가
- 2.97
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- 저가
- 2.93
- 고가
- 3.13
- 볼륨
- 193
- 일일 변동
- 1.32%
- 월 변동
- 4.07%
- 6개월 변동
- -8.08%
- 년간 변동율
- -27.76%
20 9월, 토요일