NZF: Nuveen Municipal Credit Income Fund
A taxa do NZF para hoje mudou para -1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.46 e o mais alto foi 12.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen Municipal Credit Income Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZF Notícias
- Bank of America vende ações da Nuveen por US$ 2.441
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- NZF: Large Muni Bond CEF With Attractive Yield, But Valuation Is Too High (NYSE:NZF)
- NZF: Buy High-Yield Muni And Expect Good Return In The Next 12 Months (NYSE:NZF)
- Municipal Update: Key Themes And Allocation Tilts
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NZF hoje?
Hoje Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) está avaliado em 12.48. O instrumento é negociado dentro de 12.46 - 12.62, o fechamento de ontem foi 12.62, e o volume de negociação atingiu 519. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NZF em tempo real.
As ações de Nuveen Municipal Credit Income Fund pagam dividendos?
Atualmente Nuveen Municipal Credit Income Fund está avaliado em 12.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.89% e USD. Monitore os movimentos de NZF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NZF?
Você pode comprar ações de Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) pelo preço atual 12.48. Ordens geralmente são executadas perto de 12.48 ou 12.78, enquanto 519 e -0.72% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NZF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NZF?
Investir em Nuveen Municipal Credit Income Fund envolve considerar a faixa anual 10.97 - 13.09 e o preço atual 12.48. Muitos comparam -0.95% e 4.17% antes de enviar ordens em 12.48 ou 12.78. Estude as mudanças diárias de preço de NZF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nuveen Municipal Credit Income Fund?
O maior preço de Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) no último ano foi 13.09. As ações oscilaram bastante dentro de 10.97 - 13.09, e a comparação com 12.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nuveen Municipal Credit Income Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nuveen Municipal Credit Income Fund?
O menor preço de Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) no ano foi 10.97. A comparação com o preço atual 12.48 e 10.97 - 13.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NZF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NZF?
No passado Nuveen Municipal Credit Income Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 12.62 e -1.89% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 12.62
- Open
- 12.57
- Bid
- 12.48
- Ask
- 12.78
- Low
- 12.46
- High
- 12.62
- Volume
- 519
- Mudança diária
- -1.11%
- Mudança mensal
- -0.95%
- Mudança de 6 meses
- 4.17%
- Mudança anual
- -1.89%