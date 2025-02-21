报价部分
货币 / NZF
NZF: Nuveen Municipal Credit Income Fund

12.48 USD 0.14 (1.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NZF汇率已更改-1.11%。当日，交易品种以低点12.46和高点12.62进行交易。

关注Nuveen Municipal Credit Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NZF股票今天的价格是多少？

Nuveen Municipal Credit Income Fund股票今天的定价为12.48。它在12.46 - 12.62范围内交易，昨天的收盘价为12.62，交易量达到519。NZF的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Municipal Credit Income Fund股票是否支付股息？

Nuveen Municipal Credit Income Fund目前的价值为12.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.89%和USD。实时查看图表以跟踪NZF走势。

如何购买NZF股票？

您可以以12.48的当前价格购买Nuveen Municipal Credit Income Fund股票。订单通常设置在12.48或12.78附近，而519和-0.72%显示市场活动。立即关注NZF的实时图表更新。

如何投资NZF股票？

投资Nuveen Municipal Credit Income Fund需要考虑年度范围10.97 - 13.09和当前价格12.48。许多人在以12.48或12.78下订单之前，会比较-0.95%和。实时查看NZF价格图表，了解每日变化。

Nuveen Municipal Credit Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Municipal Credit Income Fund的最高价格是13.09。在10.97 - 13.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Municipal Credit Income Fund的绩效。

Nuveen Municipal Credit Income Fund股票的最低价格是多少？

Nuveen Municipal Credit Income Fund（NZF）的最低价格为10.97。将其与当前的12.48和10.97 - 13.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NZF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NZF股票是什么时候拆分的？

Nuveen Municipal Credit Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.62和-1.89%中可见。

日范围
12.46 12.62
年范围
10.97 13.09
前一天收盘价
12.62
开盘价
12.57
卖价
12.48
买价
12.78
最低价
12.46
最高价
12.62
交易量
519
日变化
-1.11%
月变化
-0.95%
6个月变化
4.17%
年变化
-1.89%
04 十月, 星期六