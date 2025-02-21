- Panoramica
NZF: Nuveen Municipal Credit Income Fund
Il tasso di cambio NZF ha avuto una variazione del -0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.55 e ad un massimo di 12.68.
Segui le dinamiche di Nuveen Municipal Credit Income Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NZF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NZF oggi?
Oggi le azioni Nuveen Municipal Credit Income Fund sono prezzate a 12.58. Viene scambiato all'interno di -0.71%, la chiusura di ieri è stata 12.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 504. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NZF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nuveen Municipal Credit Income Fund pagano dividendi?
Nuveen Municipal Credit Income Fund è attualmente valutato a 12.58. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NZF.
Come acquistare azioni NZF?
Puoi acquistare azioni Nuveen Municipal Credit Income Fund al prezzo attuale di 12.58. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.58 o 12.88, mentre 504 e -0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NZF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NZF?
Investire in Nuveen Municipal Credit Income Fund implica considerare l'intervallo annuale 10.97 - 13.09 e il prezzo attuale 12.58. Molti confrontano -0.16% e 5.01% prima di effettuare ordini su 12.58 o 12.88. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NZF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nuveen Municipal Credit Income Fund?
Il prezzo massimo di Nuveen Municipal Credit Income Fund nell'ultimo anno è stato 13.09. All'interno di 10.97 - 13.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen Municipal Credit Income Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nuveen Municipal Credit Income Fund?
Il prezzo più basso di Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) nel corso dell'anno è stato 10.97. Confrontandolo con gli attuali 12.58 e 10.97 - 13.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NZF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NZF?
Nuveen Municipal Credit Income Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.67 e -1.10%.
- Chiusura Precedente
- 12.67
- Apertura
- 12.62
- Bid
- 12.58
- Ask
- 12.88
- Minimo
- 12.55
- Massimo
- 12.68
- Volume
- 504
- Variazione giornaliera
- -0.71%
- Variazione Mensile
- -0.16%
- Variazione Semestrale
- 5.01%
- Variazione Annuale
- -1.10%
