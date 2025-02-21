- 概要
NZF: Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZFの今日の為替レートは、-1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり12.46の安値と12.62の高値で取引されました。
Nuveen Municipal Credit Income Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NZF株の現在の価格は？
Nuveen Municipal Credit Income Fundの株価は本日12.48です。12.46 - 12.62内で取引され、前日の終値は12.62、取引量は519に達しました。NZFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Nuveen Municipal Credit Income Fundの株は配当を出しますか？
Nuveen Municipal Credit Income Fundの現在の価格は12.48です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.89%やUSDにも注目します。NZFの動きはライブチャートで確認できます。
NZF株を買う方法は？
Nuveen Municipal Credit Income Fundの株は現在12.48で購入可能です。注文は通常12.48または12.78付近で行われ、519や-0.72%が市場の動きを示します。NZFの最新情報はライブチャートで確認できます。
NZF株に投資する方法は？
Nuveen Municipal Credit Income Fundへの投資では、年間の値幅10.97 - 13.09と現在の12.48を考慮します。注文は多くの場合12.48や12.78で行われる前に、-0.95%や4.17%と比較されます。NZFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Nuveen Municipal Credit Income Fundの株の最高値は？
Nuveen Municipal Credit Income Fundの過去1年の最高値は13.09でした。10.97 - 13.09内で株価は大きく変動し、12.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen Municipal Credit Income Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Nuveen Municipal Credit Income Fundの株の最低値は？
Nuveen Municipal Credit Income Fund(NZF)の年間最安値は10.97でした。現在の12.48や10.97 - 13.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NZFの動きはライブチャートで確認できます。
NZFの株式分割はいつ行われましたか？
Nuveen Municipal Credit Income Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、12.62、-1.89%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 12.62
- 始値
- 12.57
- 買値
- 12.48
- 買値
- 12.78
- 安値
- 12.46
- 高値
- 12.62
- 出来高
- 519
- 1日の変化
- -1.11%
- 1ヶ月の変化
- -0.95%
- 6ヶ月の変化
- 4.17%
- 1年の変化
- -1.89%