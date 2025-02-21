- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NZF: Nuveen Municipal Credit Income Fund
Le taux de change de NZF a changé de -0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.55 et à un maximum de 12.68.
Suivez la dynamique Nuveen Municipal Credit Income Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZF Nouvelles
- Bank of America vend des actions Nuveen pour 2.441€
- Bank of America sells Nuveen shares for $2441
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- NZF: Large Muni Bond CEF With Attractive Yield, But Valuation Is Too High (NYSE:NZF)
- NZF: Buy High-Yield Muni And Expect Good Return In The Next 12 Months (NYSE:NZF)
- Municipal Update: Key Themes And Allocation Tilts
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NZF aujourd'hui ?
L'action Nuveen Municipal Credit Income Fund est cotée à 12.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.71%, a clôturé hier à 12.67 et son volume d'échange a atteint 504. Le graphique en temps réel du cours de NZF présente ces mises à jour.
L'action Nuveen Municipal Credit Income Fund verse-t-elle des dividendes ?
Nuveen Municipal Credit Income Fund est actuellement valorisé à 12.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NZF.
Comment acheter des actions NZF ?
Vous pouvez acheter des actions Nuveen Municipal Credit Income Fund au cours actuel de 12.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.58 ou de 12.88, le 504 et le -0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NZF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NZF ?
Investir dans Nuveen Municipal Credit Income Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.97 - 13.09 et le prix actuel 12.58. Beaucoup comparent -0.16% et 5.01% avant de passer des ordres à 12.58 ou 12.88. Consultez le graphique du cours de NZF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nuveen Municipal Credit Income Fund ?
Le cours le plus élevé de Nuveen Municipal Credit Income Fund l'année dernière était 13.09. Au cours de 10.97 - 13.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nuveen Municipal Credit Income Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Nuveen Municipal Credit Income Fund ?
Le cours le plus bas de Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) sur l'année a été 10.97. Sa comparaison avec 12.58 et 10.97 - 13.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NZF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NZF a-t-elle été divisée ?
Nuveen Municipal Credit Income Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.67 et -1.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 12.67
- Ouverture
- 12.62
- Bid
- 12.58
- Ask
- 12.88
- Plus Bas
- 12.55
- Plus Haut
- 12.68
- Volume
- 504
- Changement quotidien
- -0.71%
- Changement Mensuel
- -0.16%
- Changement à 6 Mois
- 5.01%
- Changement Annuel
- -1.10%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%