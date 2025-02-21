- Обзор рынка
NZF: Nuveen Municipal Credit Income Fund
Курс NZF за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.46, а максимальная — 12.62.
Следите за динамикой Nuveen Municipal Credit Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NZF
- Bank of America продает акции Nuveen на $2441
- Bank of America sells Nuveen shares for $2441
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- NZF: Large Muni Bond CEF With Attractive Yield, But Valuation Is Too High (NYSE:NZF)
- NZF: Buy High-Yield Muni And Expect Good Return In The Next 12 Months (NYSE:NZF)
- Municipal Update: Key Themes And Allocation Tilts
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NZF сегодня?
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) сегодня оценивается на уровне 12.48. Инструмент торгуется в пределах 12.46 - 12.62, вчерашнее закрытие составило 12.62, а торговый объем достиг 519. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NZF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Municipal Credit Income Fund?
Nuveen Municipal Credit Income Fund в настоящее время оценивается в 12.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.89% и USD. Отслеживайте движения NZF на графике в реальном времени.
Как купить акции NZF?
Вы можете купить акции Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) по текущей цене 12.48. Ордера обычно размещаются около 12.48 или 12.78, тогда как 519 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NZF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NZF?
Инвестирование в Nuveen Municipal Credit Income Fund предполагает учет годового диапазона 10.97 - 13.09 и текущей цены 12.48. Многие сравнивают -0.95% и 4.17% перед размещением ордеров на 12.48 или 12.78. Изучайте ежедневные изменения цены NZF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Municipal Credit Income Fund?
Самая высокая цена Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) за последний год составила 13.09. Акции заметно колебались в пределах 10.97 - 13.09, сравнение с 12.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Municipal Credit Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Municipal Credit Income Fund?
Самая низкая цена Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) за год составила 10.97. Сравнение с текущими 12.48 и 10.97 - 13.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NZF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NZF?
В прошлом Nuveen Municipal Credit Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.62 и -1.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.62
- Open
- 12.57
- Bid
- 12.48
- Ask
- 12.78
- Low
- 12.46
- High
- 12.62
- Объем
- 519
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- -0.95%
- 6-месячное изменение
- 4.17%
- Годовое изменение
- -1.89%