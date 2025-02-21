КотировкиРазделы
NZF: Nuveen Municipal Credit Income Fund

12.48 USD 0.14 (1.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NZF за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.46, а максимальная — 12.62.

Следите за динамикой Nuveen Municipal Credit Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NZF сегодня?

Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) сегодня оценивается на уровне 12.48. Инструмент торгуется в пределах 12.46 - 12.62, вчерашнее закрытие составило 12.62, а торговый объем достиг 519. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NZF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Municipal Credit Income Fund?

Nuveen Municipal Credit Income Fund в настоящее время оценивается в 12.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.89% и USD. Отслеживайте движения NZF на графике в реальном времени.

Как купить акции NZF?

Вы можете купить акции Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) по текущей цене 12.48. Ордера обычно размещаются около 12.48 или 12.78, тогда как 519 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NZF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NZF?

Инвестирование в Nuveen Municipal Credit Income Fund предполагает учет годового диапазона 10.97 - 13.09 и текущей цены 12.48. Многие сравнивают -0.95% и 4.17% перед размещением ордеров на 12.48 или 12.78. Изучайте ежедневные изменения цены NZF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Municipal Credit Income Fund?

Самая высокая цена Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) за последний год составила 13.09. Акции заметно колебались в пределах 10.97 - 13.09, сравнение с 12.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Municipal Credit Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Municipal Credit Income Fund?

Самая низкая цена Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) за год составила 10.97. Сравнение с текущими 12.48 и 10.97 - 13.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NZF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NZF?

В прошлом Nuveen Municipal Credit Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.62 и -1.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.46 12.62
Годовой диапазон
10.97 13.09
Предыдущее закрытие
12.62
Open
12.57
Bid
12.48
Ask
12.78
Low
12.46
High
12.62
Объем
519
Дневное изменение
-1.11%
Месячное изменение
-0.95%
6-месячное изменение
4.17%
Годовое изменение
-1.89%
