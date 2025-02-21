- Übersicht
NZF: Nuveen Municipal Credit Income Fund
Der Wechselkurs von NZF hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.46 bis zu einem Hoch von 12.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuveen Municipal Credit Income Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NZF News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NZF heute?
Die Aktie von Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) notiert heute bei 12.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.46 - 12.62 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 12.62 und das Handelsvolumen erreichte 519. Das Live-Chart von NZF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NZF Dividenden?
Nuveen Municipal Credit Income Fund wird derzeit mit 12.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NZF zu verfolgen.
Wie kaufe ich NZF-Aktien?
Sie können Aktien von Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) zum aktuellen Kurs von 12.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.48 oder 12.78 platziert, während 519 und -0.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NZF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NZF-Aktien?
Bei einer Investition in Nuveen Municipal Credit Income Fund müssen die jährliche Spanne 10.97 - 13.09 und der aktuelle Kurs 12.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.95% und 4.17%, bevor sie Orders zu 12.48 oder 12.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NZF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nuveen Municipal Credit Income Fund?
Der höchste Kurs von Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) im vergangenen Jahr lag bei 13.09. Innerhalb von 10.97 - 13.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 12.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nuveen Municipal Credit Income Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nuveen Municipal Credit Income Fund?
Der niedrigste Kurs von Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) im Laufe des Jahres betrug 10.97. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.48 und der Spanne 10.97 - 13.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NZF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NZF statt?
Nuveen Municipal Credit Income Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 12.62 und -1.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.62
- Eröffnung
- 12.57
- Bid
- 12.48
- Ask
- 12.78
- Tief
- 12.46
- Hoch
- 12.62
- Volumen
- 519
- Tagesänderung
- -1.11%
- Monatsänderung
- -0.95%
- 6-Monatsänderung
- 4.17%
- Jahresänderung
- -1.89%