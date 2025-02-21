- Panorámica
NZF: Nuveen Municipal Credit Income Fund
El tipo de cambio de NZF de hoy ha cambiado un -1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.46, mientras que el máximo ha alcanzado 12.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuveen Municipal Credit Income Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NZF News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NZF hoy?
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) se evalúa hoy en 12.48. El instrumento se negocia dentro de 12.46 - 12.62; el cierre de ayer ha sido 12.62 y el volumen comercial ha alcanzado 519. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NZF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Nuveen Municipal Credit Income Fund?
Nuveen Municipal Credit Income Fund se evalúa actualmente en 12.48. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.89% y USD. Monitoree los movimientos de NZF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NZF?
Puede comprar acciones de Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) al precio actual de 12.48. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 12.48 o 12.78, mientras que 519 y -0.72% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NZF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NZF?
Invertir en Nuveen Municipal Credit Income Fund implica tener en cuenta el rango anual 10.97 - 13.09 y el precio actual 12.48. Muchos comparan -0.95% y 4.17% antes de colocar órdenes en 12.48 o 12.78. Estudie los cambios diarios de precios de NZF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Nuveen Municipal Credit Income Fund?
El precio más alto de Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) en el último año ha sido 13.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.97 - 13.09, una comparación con 12.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Nuveen Municipal Credit Income Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Nuveen Municipal Credit Income Fund?
El precio más bajo de Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) para el año ha sido 10.97. La comparación con los actuales 12.48 y 10.97 - 13.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NZF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NZF?
En el pasado, Nuveen Municipal Credit Income Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 12.62 y -1.89% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 12.62
- Open
- 12.57
- Bid
- 12.48
- Ask
- 12.78
- Low
- 12.46
- High
- 12.62
- Volumen
- 519
- Cambio diario
- -1.11%
- Cambio mensual
- -0.95%
- Cambio a 6 meses
- 4.17%
- Cambio anual
- -1.89%