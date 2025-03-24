Moedas / NXPL
NXPL: NextPlat Corp
0.80 USD 0.06 (6.98%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NXPL para hoje mudou para -6.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.80 e o mais alto foi 0.96.
Veja a dinâmica do par de moedas NextPlat Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXPL Notícias
- NextPlat names permanent chairman and CEO amid business refocusing
- NextPlat outlines strategic plan following CEO’s passing
- NextPlat appoints interim CEO after executive’s passing
- NextPlat’s Global Telesat Named Exclusive UK and EU Distributor for ZOLEO Satellite Communicators, Further Expanding its Global Network of Connectivity Solution Partnerships
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- NextPlat Corp (NXPL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
0.80 0.96
Faixa anual
0.43 2.30
- Fechamento anterior
- 0.86
- Open
- 0.86
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- Low
- 0.80
- High
- 0.96
- Volume
- 307
- Mudança diária
- -6.98%
- Mudança mensal
- 9.59%
- Mudança de 6 meses
- -6.98%
- Mudança anual
- -42.86%
