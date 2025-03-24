通貨 / NXPL
NXPL: NextPlat Corp
0.80 USD 0.06 (6.98%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NXPLの今日の為替レートは、-6.98%変化しました。日中、通貨は1あたり0.80の安値と0.96の高値で取引されました。
NextPlat Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXPL News
- NextPlat names permanent chairman and CEO amid business refocusing
- NextPlat outlines strategic plan following CEO’s passing
- NextPlat appoints interim CEO after executive’s passing
- NextPlat’s Global Telesat Named Exclusive UK and EU Distributor for ZOLEO Satellite Communicators, Further Expanding its Global Network of Connectivity Solution Partnerships
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- NextPlat Corp (NXPL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.80 0.96
1年のレンジ
0.43 2.30
- 以前の終値
- 0.86
- 始値
- 0.86
- 買値
- 0.80
- 買値
- 1.10
- 安値
- 0.80
- 高値
- 0.96
- 出来高
- 307
- 1日の変化
- -6.98%
- 1ヶ月の変化
- 9.59%
- 6ヶ月の変化
- -6.98%
- 1年の変化
- -42.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K