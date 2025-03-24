Валюты / NXPL
NXPL: NextPlat Corp
0.78 USD 0.04 (5.41%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NXPL за сегодня изменился на 5.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.73, а максимальная — 0.80.
Следите за динамикой NextPlat Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NXPL
- NextPlat names permanent chairman and CEO amid business refocusing
- NextPlat outlines strategic plan following CEO’s passing
- NextPlat appoints interim CEO after executive’s passing
- NextPlat’s Global Telesat Named Exclusive UK and EU Distributor for ZOLEO Satellite Communicators, Further Expanding its Global Network of Connectivity Solution Partnerships
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- NextPlat Corp (NXPL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.73 0.80
Годовой диапазон
0.43 2.30
- Предыдущее закрытие
- 0.74
- Open
- 0.73
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Low
- 0.73
- High
- 0.80
- Объем
- 184
- Дневное изменение
- 5.41%
- Месячное изменение
- 6.85%
- 6-месячное изменение
- -9.30%
- Годовое изменение
- -44.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.