통화 / NXPL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NXPL: NextPlat Corp
0.88 USD 0.08 (10.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NXPL 환율이 오늘 10.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.77이고 고가는 0.88이었습니다.
NextPlat Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXPL News
- NextPlat names permanent chairman and CEO amid business refocusing
- NextPlat outlines strategic plan following CEO’s passing
- NextPlat appoints interim CEO after executive’s passing
- NextPlat’s Global Telesat Named Exclusive UK and EU Distributor for ZOLEO Satellite Communicators, Further Expanding its Global Network of Connectivity Solution Partnerships
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- NextPlat Corp (NXPL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.77 0.88
년간 변동
0.43 2.30
- 이전 종가
- 0.80
- 시가
- 0.81
- Bid
- 0.88
- Ask
- 1.18
- 저가
- 0.77
- 고가
- 0.88
- 볼륨
- 150
- 일일 변동
- 10.00%
- 월 변동
- 20.55%
- 6개월 변동
- 2.33%
- 년간 변동율
- -37.14%
20 9월, 토요일