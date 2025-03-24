Währungen / NXPL
NXPL: NextPlat Corp
0.80 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXPL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.77 bis zu einem Hoch von 0.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die NextPlat Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NXPL News
- NextPlat names permanent chairman and CEO amid business refocusing
- NextPlat outlines strategic plan following CEO’s passing
- NextPlat appoints interim CEO after executive’s passing
- NextPlat’s Global Telesat Named Exclusive UK and EU Distributor for ZOLEO Satellite Communicators, Further Expanding its Global Network of Connectivity Solution Partnerships
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- NextPlat Corp (NXPL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.77 0.80
Jahresspanne
0.43 2.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.80
- Eröffnung
- 0.80
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- Tief
- 0.77
- Hoch
- 0.80
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 9.59%
- 6-Monatsänderung
- -6.98%
- Jahresänderung
- -42.86%
