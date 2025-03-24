QuotazioniSezioni
NXPL: NextPlat Corp

0.88 USD 0.08 (10.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXPL ha avuto una variazione del 10.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.77 e ad un massimo di 0.88.

Segui le dinamiche di NextPlat Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.77 0.88
Intervallo Annuale
0.43 2.30
Chiusura Precedente
0.80
Apertura
0.81
Bid
0.88
Ask
1.18
Minimo
0.77
Massimo
0.88
Volume
150
Variazione giornaliera
10.00%
Variazione Mensile
20.55%
Variazione Semestrale
2.33%
Variazione Annuale
-37.14%
