Valute / NXPL
NXPL: NextPlat Corp
0.88 USD 0.08 (10.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXPL ha avuto una variazione del 10.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.77 e ad un massimo di 0.88.
Segui le dinamiche di NextPlat Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXPL News
- NextPlat names permanent chairman and CEO amid business refocusing
- NextPlat outlines strategic plan following CEO’s passing
- NextPlat appoints interim CEO after executive’s passing
- NextPlat’s Global Telesat Named Exclusive UK and EU Distributor for ZOLEO Satellite Communicators, Further Expanding its Global Network of Connectivity Solution Partnerships
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- NextPlat Corp (NXPL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.77 0.88
Intervallo Annuale
0.43 2.30
- Chiusura Precedente
- 0.80
- Apertura
- 0.81
- Bid
- 0.88
- Ask
- 1.18
- Minimo
- 0.77
- Massimo
- 0.88
- Volume
- 150
- Variazione giornaliera
- 10.00%
- Variazione Mensile
- 20.55%
- Variazione Semestrale
- 2.33%
- Variazione Annuale
- -37.14%
21 settembre, domenica