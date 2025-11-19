- Visão do mercado
NOVTU: NOVANTA INC
A taxa do NOVTU para hoje mudou para -1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.1999 e o mais alto foi 48.4400.
Veja a dinâmica do par de moedas NOVANTA INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NOVTU hoje?
Hoje NOVANTA INC (NOVTU) está avaliado em 48.1999. O instrumento é negociado dentro de 48.1999 - 48.4400, o fechamento de ontem foi 48.7500, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NOVTU em tempo real.
As ações de NOVANTA INC pagam dividendos?
Atualmente NOVANTA INC está avaliado em 48.1999. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.63% e USD. Monitore os movimentos de NOVTU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NOVTU?
Você pode comprar ações de NOVANTA INC (NOVTU) pelo preço atual 48.1999. Ordens geralmente são executadas perto de 48.1999 ou 48.2029, enquanto 4 e -0.48% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NOVTU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NOVTU?
Investir em NOVANTA INC envolve considerar a faixa anual 48.1999 - 51.7500 e o preço atual 48.1999. Muitos comparam -2.63% e -2.63% antes de enviar ordens em 48.1999 ou 48.2029. Estude as mudanças diárias de preço de NOVTU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações NOVANTA INC?
O maior preço de NOVANTA INC (NOVTU) no último ano foi 51.7500. As ações oscilaram bastante dentro de 48.1999 - 51.7500, e a comparação com 48.7500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de NOVANTA INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações NOVANTA INC?
O menor preço de NOVANTA INC (NOVTU) no ano foi 48.1999. A comparação com o preço atual 48.1999 e 48.1999 - 51.7500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NOVTU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NOVTU?
No passado NOVANTA INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.7500 e -2.63% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 48.7500
- Open
- 48.4300
- Bid
- 48.1999
- Ask
- 48.2029
- Low
- 48.1999
- High
- 48.4400
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -1.13%
- Mudança mensal
- -2.63%
- Mudança de 6 meses
- -2.63%
- Mudança anual
- -2.63%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -3.426 milh
- Projeç.
- -1.460 milh
- Prév.
- 6.413 milh
- Atu.
- -0.698 milh
- Projeç.
- 0.034 milh
- Prév.
- -0.346 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.506%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.