NOVTU: NOVANTA INC

48.1999 USD 0.5501 (1.13%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NOVTU汇率已更改-1.13%。当日，交易品种以低点48.1999和高点48.4400进行交易。

关注NOVANTA INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NOVTU股票今天的价格是多少？

NOVANTA INC股票今天的定价为48.1999。它在48.1999 - 48.4400范围内交易，昨天的收盘价为48.7500，交易量达到4。NOVTU的实时价格图表显示了这些更新。

NOVANTA INC股票是否支付股息？

NOVANTA INC目前的价值为48.1999。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.63%和USD。实时查看图表以跟踪NOVTU走势。

如何购买NOVTU股票？

您可以以48.1999的当前价格购买NOVANTA INC股票。订单通常设置在48.1999或48.2029附近，而4和-0.48%显示市场活动。立即关注NOVTU的实时图表更新。

如何投资NOVTU股票？

投资NOVANTA INC需要考虑年度范围48.1999 - 51.7500和当前价格48.1999。许多人在以48.1999或48.2029下订单之前，会比较-2.63%和。实时查看NOVTU价格图表，了解每日变化。

NOVANTA INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NOVANTA INC的最高价格是51.7500。在48.1999 - 51.7500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NOVANTA INC的绩效。

NOVANTA INC股票的最低价格是多少？

NOVANTA INC（NOVTU）的最低价格为48.1999。将其与当前的48.1999和48.1999 - 51.7500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOVTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NOVTU股票是什么时候拆分的？

NOVANTA INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.7500和-2.63%中可见。

日范围
48.1999 48.4400
年范围
48.1999 51.7500
前一天收盘价
48.7500
开盘价
48.4300
卖价
48.1999
买价
48.2029
最低价
48.1999
最高价
48.4400
交易量
4
日变化
-1.13%
月变化
-2.63%
6个月变化
-2.63%
年变化
-2.63%
19 十一月, 星期三
13:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
前值
13:30
USD
营建许可
实际值
预测值
前值
13:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
前值
15:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-3.426 M
预测值
-1.460 M
前值
6.413 M
15:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.698 M
预测值
0.034 M
前值
-0.346 M
18:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.506%
19:00
USD
FOMC 会议纪要
实际值
预测值
前值