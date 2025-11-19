NOVTU股票今天的价格是多少？ NOVANTA INC股票今天的定价为48.1999。它在48.1999 - 48.4400范围内交易，昨天的收盘价为48.7500，交易量达到4。NOVTU的实时价格图表显示了这些更新。

NOVANTA INC股票是否支付股息？ NOVANTA INC目前的价值为48.1999。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.63%和USD。实时查看图表以跟踪NOVTU走势。

如何购买NOVTU股票？ 您可以以48.1999的当前价格购买NOVANTA INC股票。订单通常设置在48.1999或48.2029附近，而4和-0.48%显示市场活动。立即关注NOVTU的实时图表更新。

如何投资NOVTU股票？ 投资NOVANTA INC需要考虑年度范围48.1999 - 51.7500和当前价格48.1999。许多人在以48.1999或48.2029下订单之前，会比较-2.63%和。实时查看NOVTU价格图表，了解每日变化。

NOVANTA INC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NOVANTA INC的最高价格是51.7500。在48.1999 - 51.7500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NOVANTA INC的绩效。

NOVANTA INC股票的最低价格是多少？ NOVANTA INC（NOVTU）的最低价格为48.1999。将其与当前的48.1999和48.1999 - 51.7500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOVTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。