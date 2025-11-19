NOVTU: NOVANTA INC
今日NOVTU汇率已更改-1.13%。当日，交易品种以低点48.1999和高点48.4400进行交易。
关注NOVANTA INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NOVTU股票今天的价格是多少？
NOVANTA INC股票今天的定价为48.1999。它在48.1999 - 48.4400范围内交易，昨天的收盘价为48.7500，交易量达到4。NOVTU的实时价格图表显示了这些更新。
NOVANTA INC股票是否支付股息？
NOVANTA INC目前的价值为48.1999。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.63%和USD。实时查看图表以跟踪NOVTU走势。
如何购买NOVTU股票？
您可以以48.1999的当前价格购买NOVANTA INC股票。订单通常设置在48.1999或48.2029附近，而4和-0.48%显示市场活动。立即关注NOVTU的实时图表更新。
如何投资NOVTU股票？
投资NOVANTA INC需要考虑年度范围48.1999 - 51.7500和当前价格48.1999。许多人在以48.1999或48.2029下订单之前，会比较-2.63%和。实时查看NOVTU价格图表，了解每日变化。
NOVANTA INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NOVANTA INC的最高价格是51.7500。在48.1999 - 51.7500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NOVANTA INC的绩效。
NOVANTA INC股票的最低价格是多少？
NOVANTA INC（NOVTU）的最低价格为48.1999。将其与当前的48.1999和48.1999 - 51.7500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOVTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NOVTU股票是什么时候拆分的？
NOVANTA INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.7500和-2.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.7500
- 开盘价
- 48.4300
- 卖价
- 48.1999
- 买价
- 48.2029
- 最低价
- 48.1999
- 最高价
- 48.4400
- 交易量
- 4
- 日变化
- -1.13%
- 月变化
- -2.63%
- 6个月变化
- -2.63%
- 年变化
- -2.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -3.426 M
- 预测值
- -1.460 M
- 前值
- 6.413 M
- 实际值
- -0.698 M
- 预测值
- 0.034 M
- 前值
- -0.346 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.506%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值