NOVTU: NOVANTA INC
El tipo de cambio de NOVTU de hoy ha cambiado un -1.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.1999, mientras que el máximo ha alcanzado 48.4400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NOVANTA INC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NOVTU hoy?
NOVANTA INC (NOVTU) se evalúa hoy en 48.1999. El instrumento se negocia dentro de 48.1999 - 48.4400; el cierre de ayer ha sido 48.7500 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NOVTU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de NOVANTA INC?
NOVANTA INC se evalúa actualmente en 48.1999. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.63% y USD. Monitoree los movimientos de NOVTU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NOVTU?
Puede comprar acciones de NOVANTA INC (NOVTU) al precio actual de 48.1999. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 48.1999 o 48.2029, mientras que 4 y -0.48% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NOVTU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NOVTU?
Invertir en NOVANTA INC implica tener en cuenta el rango anual 48.1999 - 51.7500 y el precio actual 48.1999. Muchos comparan -2.63% y -2.63% antes de colocar órdenes en 48.1999 o 48.2029. Estudie los cambios diarios de precios de NOVTU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de NOVANTA INC?
El precio más alto de NOVANTA INC (NOVTU) en el último año ha sido 51.7500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.1999 - 51.7500, una comparación con 48.7500 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de NOVANTA INC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de NOVANTA INC?
El precio más bajo de NOVANTA INC (NOVTU) para el año ha sido 48.1999. La comparación con los actuales 48.1999 y 48.1999 - 51.7500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NOVTU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NOVTU?
En el pasado, NOVANTA INC ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 48.7500 y -2.63% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 48.7500
- Open
- 48.4300
- Bid
- 48.1999
- Ask
- 48.2029
- Low
- 48.1999
- High
- 48.4400
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -1.13%
- Cambio mensual
- -2.63%
- Cambio a 6 meses
- -2.63%
- Cambio anual
- -2.63%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -3.426 M
- Pronós.
- -1.460 M
- Prev.
- 6.413 M
- Act.
- -0.698 M
- Pronós.
- 0.034 M
- Prev.
- -0.346 M
- Act.
- 4.706%
- Pronós.
- Prev.
- 4.506%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.