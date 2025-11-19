- Обзор рынка
NOVTU: NOVANTA INC
Курс NOVTU за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.1999, а максимальная — 48.4400.
Следите за динамикой NOVANTA INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NOVTU сегодня?
NOVANTA INC (NOVTU) сегодня оценивается на уровне 48.1999. Инструмент торгуется в пределах 48.1999 - 48.4400, вчерашнее закрытие составило 48.7500, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOVTU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NOVANTA INC?
NOVANTA INC в настоящее время оценивается в 48.1999. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.63% и USD. Отслеживайте движения NOVTU на графике в реальном времени.
Как купить акции NOVTU?
Вы можете купить акции NOVANTA INC (NOVTU) по текущей цене 48.1999. Ордера обычно размещаются около 48.1999 или 48.2029, тогда как 4 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOVTU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NOVTU?
Инвестирование в NOVANTA INC предполагает учет годового диапазона 48.1999 - 51.7500 и текущей цены 48.1999. Многие сравнивают -2.63% и -2.63% перед размещением ордеров на 48.1999 или 48.2029. Изучайте ежедневные изменения цены NOVTU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NOVANTA INC?
Самая высокая цена NOVANTA INC (NOVTU) за последний год составила 51.7500. Акции заметно колебались в пределах 48.1999 - 51.7500, сравнение с 48.7500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NOVANTA INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NOVANTA INC?
Самая низкая цена NOVANTA INC (NOVTU) за год составила 48.1999. Сравнение с текущими 48.1999 и 48.1999 - 51.7500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOVTU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NOVTU?
В прошлом NOVANTA INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.7500 и -2.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.7500
- Open
- 48.4300
- Bid
- 48.1999
- Ask
- 48.2029
- Low
- 48.1999
- High
- 48.4400
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- -2.63%
- 6-месячное изменение
- -2.63%
- Годовое изменение
- -2.63%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -3.426 млн
- Прог.
- -1.460 млн
- Пред.
- 6.413 млн
- Акт.
- -0.698 млн
- Прог.
- 0.034 млн
- Пред.
- -0.346 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.506%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.