NOVTU: NOVANTA INC

48.1999 USD 0.5501 (1.13%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOVTU за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.1999, а максимальная — 48.4400.

Следите за динамикой NOVANTA INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NOVTU сегодня?

NOVANTA INC (NOVTU) сегодня оценивается на уровне 48.1999. Инструмент торгуется в пределах 48.1999 - 48.4400, вчерашнее закрытие составило 48.7500, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOVTU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NOVANTA INC?

NOVANTA INC в настоящее время оценивается в 48.1999. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.63% и USD. Отслеживайте движения NOVTU на графике в реальном времени.

Как купить акции NOVTU?

Вы можете купить акции NOVANTA INC (NOVTU) по текущей цене 48.1999. Ордера обычно размещаются около 48.1999 или 48.2029, тогда как 4 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOVTU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NOVTU?

Инвестирование в NOVANTA INC предполагает учет годового диапазона 48.1999 - 51.7500 и текущей цены 48.1999. Многие сравнивают -2.63% и -2.63% перед размещением ордеров на 48.1999 или 48.2029. Изучайте ежедневные изменения цены NOVTU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NOVANTA INC?

Самая высокая цена NOVANTA INC (NOVTU) за последний год составила 51.7500. Акции заметно колебались в пределах 48.1999 - 51.7500, сравнение с 48.7500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NOVANTA INC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NOVANTA INC?

Самая низкая цена NOVANTA INC (NOVTU) за год составила 48.1999. Сравнение с текущими 48.1999 и 48.1999 - 51.7500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOVTU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NOVTU?

В прошлом NOVANTA INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.7500 и -2.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.1999 48.4400
Годовой диапазон
48.1999 51.7500
Предыдущее закрытие
48.7500
Open
48.4300
Bid
48.1999
Ask
48.2029
Low
48.1999
High
48.4400
Объем
4
Дневное изменение
-1.13%
Месячное изменение
-2.63%
6-месячное изменение
-2.63%
Годовое изменение
-2.63%
19 ноября, среда
13:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
Пред.
13:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
Пред.
13:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
Пред.
15:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-3.426 млн
Прог.
-1.460 млн
Пред.
6.413 млн
15:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.698 млн
Прог.
0.034 млн
Пред.
-0.346 млн
18:00
USD
Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.506%
19:00
USD
Публикация протокола заседания FOMC
Акт.
Прог.
Пред.