通貨 / NOVTU
NOVTU: NOVANTA INC

48.1999 USD 0.5501 (1.13%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NOVTUの今日の為替レートは、-1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり48.1999の安値と48.4400の高値で取引されました。

NOVANTA INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

よくあるご質問

NOVTU株の現在の価格は？

NOVANTA INCの株価は本日48.1999です。48.1999 - 48.4400内で取引され、前日の終値は48.7500、取引量は4に達しました。NOVTUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

NOVANTA INCの株は配当を出しますか？

NOVANTA INCの現在の価格は48.1999です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.63%やUSDにも注目します。NOVTUの動きはライブチャートで確認できます。

NOVTU株を買う方法は？

NOVANTA INCの株は現在48.1999で購入可能です。注文は通常48.1999または48.2029付近で行われ、4や-0.48%が市場の動きを示します。NOVTUの最新情報はライブチャートで確認できます。

NOVTU株に投資する方法は？

NOVANTA INCへの投資では、年間の値幅48.1999 - 51.7500と現在の48.1999を考慮します。注文は多くの場合48.1999や48.2029で行われる前に、-2.63%や-2.63%と比較されます。NOVTUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

NOVANTA INCの株の最高値は？

NOVANTA INCの過去1年の最高値は51.7500でした。48.1999 - 51.7500内で株価は大きく変動し、48.7500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NOVANTA INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

NOVANTA INCの株の最低値は？

NOVANTA INC(NOVTU)の年間最安値は48.1999でした。現在の48.1999や48.1999 - 51.7500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NOVTUの動きはライブチャートで確認できます。

NOVTUの株式分割はいつ行われましたか？

NOVANTA INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.7500、-2.63%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
48.1999 48.4400
1年のレンジ
48.1999 51.7500
以前の終値
48.7500
始値
48.4300
買値
48.1999
買値
48.2029
安値
48.1999
高値
48.4400
出来高
4
1日の変化
-1.13%
1ヶ月の変化
-2.63%
6ヶ月の変化
-2.63%
1年の変化
-2.63%
