NOVTU: NOVANTA INC
NOVTUの今日の為替レートは、-1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり48.1999の安値と48.4400の高値で取引されました。
NOVANTA INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NOVTU株の現在の価格は？
NOVANTA INCの株価は本日48.1999です。48.1999 - 48.4400内で取引され、前日の終値は48.7500、取引量は4に達しました。NOVTUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
NOVANTA INCの株は配当を出しますか？
NOVANTA INCの現在の価格は48.1999です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.63%やUSDにも注目します。NOVTUの動きはライブチャートで確認できます。
NOVTU株を買う方法は？
NOVANTA INCの株は現在48.1999で購入可能です。注文は通常48.1999または48.2029付近で行われ、4や-0.48%が市場の動きを示します。NOVTUの最新情報はライブチャートで確認できます。
NOVTU株に投資する方法は？
NOVANTA INCへの投資では、年間の値幅48.1999 - 51.7500と現在の48.1999を考慮します。注文は多くの場合48.1999や48.2029で行われる前に、-2.63%や-2.63%と比較されます。NOVTUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
NOVANTA INCの株の最高値は？
NOVANTA INCの過去1年の最高値は51.7500でした。48.1999 - 51.7500内で株価は大きく変動し、48.7500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NOVANTA INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
NOVANTA INCの株の最低値は？
NOVANTA INC(NOVTU)の年間最安値は48.1999でした。現在の48.1999や48.1999 - 51.7500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NOVTUの動きはライブチャートで確認できます。
NOVTUの株式分割はいつ行われましたか？
NOVANTA INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.7500、-2.63%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 48.7500
- 始値
- 48.4300
- 買値
- 48.1999
- 買値
- 48.2029
- 安値
- 48.1999
- 高値
- 48.4400
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -1.13%
- 1ヶ月の変化
- -2.63%
- 6ヶ月の変化
- -2.63%
- 1年の変化
- -2.63%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -3.426 M
- 期待
- -1.460 M
- 前
- 6.413 M
- 実際
- -0.698 M
- 期待
- 0.034 M
- 前
- -0.346 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.506%
- 実際
-
- 期待
- 前