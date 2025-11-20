KurseKategorien
Währungen / NOVTU
Zurück zum Aktien

NOVTU: NOVANTA INC

48.0600 USD 0.1399 (0.29%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NOVTU hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.0600 bis zu einem Hoch von 48.0600 gehandelt.

Verfolgen Sie die NOVANTA INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NOVTU heute?

Die Aktie von NOVANTA INC (NOVTU) notiert heute bei 48.0600. Sie wird innerhalb einer Spanne von 48.0600 - 48.0600 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.1999 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von NOVTU zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NOVTU Dividenden?

NOVANTA INC wird derzeit mit 48.0600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NOVTU zu verfolgen.

Wie kaufe ich NOVTU-Aktien?

Sie können Aktien von NOVANTA INC (NOVTU) zum aktuellen Kurs von 48.0600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.0600 oder 48.0630 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NOVTU auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NOVTU-Aktien?

Bei einer Investition in NOVANTA INC müssen die jährliche Spanne 48.0600 - 51.7500 und der aktuelle Kurs 48.0600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.91% und -2.91%, bevor sie Orders zu 48.0600 oder 48.0630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NOVTU.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NOVANTA INC?

Der höchste Kurs von NOVANTA INC (NOVTU) im vergangenen Jahr lag bei 51.7500. Innerhalb von 48.0600 - 51.7500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.1999 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NOVANTA INC mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NOVANTA INC?

Der niedrigste Kurs von NOVANTA INC (NOVTU) im Laufe des Jahres betrug 48.0600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.0600 und der Spanne 48.0600 - 51.7500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NOVTU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NOVTU statt?

NOVANTA INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.1999 und -2.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
48.0600 48.0600
Jahresspanne
48.0600 51.7500
Vorheriger Schlusskurs
48.1999
Eröffnung
48.0600
Bid
48.0600
Ask
48.0630
Tief
48.0600
Hoch
48.0600
Volumen
1
Tagesänderung
-0.29%
Monatsänderung
-2.91%
6-Monatsänderung
-2.91%
Jahresänderung
-2.91%
20 November, Donnerstag
13:30
USD
Philadelphia Fed Index der Unternehmer
Akt
Erw
3.9
Vorh
-12.8
13:30
USD
Philadelphia Fed, Beschäftigung
Akt
Erw
6.1
Vorh
4.6
13:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
13:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
14:30
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
15:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.08 M
Vorh
4.06 M
15:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
4.3%
Vorh
1.5%
15:00
USD
CB wirtschaftlicher Frühindikator m/m
Akt
Erw
Vorh
16:00
USD
Fed Gouverneur Cook spricht
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
10-jährige TIPS Auktion
Akt
Erw
Vorh
1.734%