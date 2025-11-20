- Übersicht
NOVTU: NOVANTA INC
Der Wechselkurs von NOVTU hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.0600 bis zu einem Hoch von 48.0600 gehandelt.
Verfolgen Sie die NOVANTA INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NOVTU heute?
Die Aktie von NOVANTA INC (NOVTU) notiert heute bei 48.0600. Sie wird innerhalb einer Spanne von 48.0600 - 48.0600 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.1999 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von NOVTU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NOVTU Dividenden?
NOVANTA INC wird derzeit mit 48.0600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NOVTU zu verfolgen.
Wie kaufe ich NOVTU-Aktien?
Sie können Aktien von NOVANTA INC (NOVTU) zum aktuellen Kurs von 48.0600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.0600 oder 48.0630 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NOVTU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NOVTU-Aktien?
Bei einer Investition in NOVANTA INC müssen die jährliche Spanne 48.0600 - 51.7500 und der aktuelle Kurs 48.0600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.91% und -2.91%, bevor sie Orders zu 48.0600 oder 48.0630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NOVTU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NOVANTA INC?
Der höchste Kurs von NOVANTA INC (NOVTU) im vergangenen Jahr lag bei 51.7500. Innerhalb von 48.0600 - 51.7500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.1999 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NOVANTA INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NOVANTA INC?
Der niedrigste Kurs von NOVANTA INC (NOVTU) im Laufe des Jahres betrug 48.0600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.0600 und der Spanne 48.0600 - 51.7500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NOVTU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NOVTU statt?
NOVANTA INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.1999 und -2.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.1999
- Eröffnung
- 48.0600
- Bid
- 48.0600
- Ask
- 48.0630
- Tief
- 48.0600
- Hoch
- 48.0600
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- -2.91%
- 6-Monatsänderung
- -2.91%
- Jahresänderung
- -2.91%
- Akt
-
- Erw
- 3.9
- Vorh
- -12.8
- Akt
-
- Erw
- 6.1
- Vorh
- 4.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 4.08 M
- Vorh
- 4.06 M
- Akt
-
- Erw
- 4.3%
- Vorh
- 1.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.734%