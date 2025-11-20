- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NOVTU: NOVANTA INC
Il tasso di cambio NOVTU ha avuto una variazione del -1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.1999 e ad un massimo di 48.4400.
Segui le dinamiche di NOVANTA INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NOVTU oggi?
Oggi le azioni NOVANTA INC sono prezzate a 48.1999. Viene scambiato all'interno di 48.1999 - 48.4400, la chiusura di ieri è stata 48.7500 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NOVTU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni NOVANTA INC pagano dividendi?
NOVANTA INC è attualmente valutato a 48.1999. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NOVTU.
Come acquistare azioni NOVTU?
Puoi acquistare azioni NOVANTA INC al prezzo attuale di 48.1999. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.1999 o 48.2029, mentre 4 e -0.48% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NOVTU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NOVTU?
Investire in NOVANTA INC implica considerare l'intervallo annuale 48.0600 - 51.7500 e il prezzo attuale 48.1999. Molti confrontano -2.63% e -2.63% prima di effettuare ordini su 48.1999 o 48.2029. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NOVTU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni NOVANTA INC?
Il prezzo massimo di NOVANTA INC nell'ultimo anno è stato 51.7500. All'interno di 48.0600 - 51.7500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.7500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NOVANTA INC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NOVANTA INC?
Il prezzo più basso di NOVANTA INC (NOVTU) nel corso dell'anno è stato 48.0600. Confrontandolo con gli attuali 48.1999 e 48.0600 - 51.7500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NOVTU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NOVTU?
NOVANTA INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.7500 e -2.63%.
- Chiusura Precedente
- 48.7500
- Apertura
- 48.4300
- Bid
- 48.1999
- Ask
- 48.2029
- Minimo
- 48.1999
- Massimo
- 48.4400
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -1.13%
- Variazione Mensile
- -2.63%
- Variazione Semestrale
- -2.63%
- Variazione Annuale
- -2.63%
- Agire
-
- Fcst
- 3.9
- Prev
- -12.8
- Agire
-
- Fcst
- 6.1
- Prev
- 4.6
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 4.08 M
- Prev
- 4.06 M
- Agire
-
- Fcst
- 4.3%
- Prev
- 1.5%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 1.734%