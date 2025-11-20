QuotazioniSezioni
Valute / NOVTU
Tornare a Azioni

NOVTU: NOVANTA INC

48.1999 USD 0.5501 (1.13%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NOVTU ha avuto una variazione del -1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.1999 e ad un massimo di 48.4400.

Segui le dinamiche di NOVANTA INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NOVTU oggi?

Oggi le azioni NOVANTA INC sono prezzate a 48.1999. Viene scambiato all'interno di 48.1999 - 48.4400, la chiusura di ieri è stata 48.7500 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NOVTU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni NOVANTA INC pagano dividendi?

NOVANTA INC è attualmente valutato a 48.1999. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NOVTU.

Come acquistare azioni NOVTU?

Puoi acquistare azioni NOVANTA INC al prezzo attuale di 48.1999. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.1999 o 48.2029, mentre 4 e -0.48% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NOVTU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NOVTU?

Investire in NOVANTA INC implica considerare l'intervallo annuale 48.0600 - 51.7500 e il prezzo attuale 48.1999. Molti confrontano -2.63% e -2.63% prima di effettuare ordini su 48.1999 o 48.2029. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NOVTU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni NOVANTA INC?

Il prezzo massimo di NOVANTA INC nell'ultimo anno è stato 51.7500. All'interno di 48.0600 - 51.7500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.7500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NOVANTA INC utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NOVANTA INC?

Il prezzo più basso di NOVANTA INC (NOVTU) nel corso dell'anno è stato 48.0600. Confrontandolo con gli attuali 48.1999 e 48.0600 - 51.7500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NOVTU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NOVTU?

NOVANTA INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.7500 e -2.63%.

Intervallo Giornaliero
48.1999 48.4400
Intervallo Annuale
48.0600 51.7500
Chiusura Precedente
48.7500
Apertura
48.4300
Bid
48.1999
Ask
48.2029
Minimo
48.1999
Massimo
48.4400
Volume
4
Variazione giornaliera
-1.13%
Variazione Mensile
-2.63%
Variazione Semestrale
-2.63%
Variazione Annuale
-2.63%
20 novembre, giovedì
13:30
USD
Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia
Agire
Fcst
3.9
Prev
-12.8
13:30
USD
Occupazione della Fed di Filadelfia
Agire
Fcst
6.1
Prev
4.6
13:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
15:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.08 M
Prev
4.06 M
15:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
4.3%
Prev
1.5%
15:00
USD
CB Leading Economic Index m/m
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Cook
Agire
Fcst
Prev
18:00
USD
Asta TIPS a 10 anni
Agire
Fcst
Prev
1.734%