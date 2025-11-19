- Aperçu
NOVTU: NOVANTA INC
Le taux de change de NOVTU a changé de -1.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.1999 et à un maximum de 48.4400.
Suivez la dynamique NOVANTA INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NOVTU aujourd'hui ?
L'action NOVANTA INC est cotée à 48.1999 aujourd'hui. Elle se négocie dans 48.1999 - 48.4400, a clôturé hier à 48.7500 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de NOVTU présente ces mises à jour.
L'action NOVANTA INC verse-t-elle des dividendes ?
NOVANTA INC est actuellement valorisé à 48.1999. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NOVTU.
Comment acheter des actions NOVTU ?
Vous pouvez acheter des actions NOVANTA INC au cours actuel de 48.1999. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.1999 ou de 48.2029, le 4 et le -0.48% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NOVTU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NOVTU ?
Investir dans NOVANTA INC implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.1999 - 51.7500 et le prix actuel 48.1999. Beaucoup comparent -2.63% et -2.63% avant de passer des ordres à 48.1999 ou 48.2029. Consultez le graphique du cours de NOVTU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action NOVANTA INC ?
Le cours le plus élevé de NOVANTA INC l'année dernière était 51.7500. Au cours de 48.1999 - 51.7500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.7500 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de NOVANTA INC sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action NOVANTA INC ?
Le cours le plus bas de NOVANTA INC (NOVTU) sur l'année a été 48.1999. Sa comparaison avec 48.1999 et 48.1999 - 51.7500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NOVTU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NOVTU a-t-elle été divisée ?
NOVANTA INC a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.7500 et -2.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 48.7500
- Ouverture
- 48.4300
- Bid
- 48.1999
- Ask
- 48.2029
- Plus Bas
- 48.1999
- Plus Haut
- 48.4400
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -1.13%
- Changement Mensuel
- -2.63%
- Changement à 6 Mois
- -2.63%
- Changement Annuel
- -2.63%
