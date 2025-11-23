- Visão do mercado
NOMA: Nomadar Corp.
A taxa do NOMA para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.80 e o mais alto foi 9.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Nomadar Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NOMA hoje?
Hoje Nomadar Corp. (NOMA) está avaliado em 8.71. O instrumento é negociado dentro de 7.80 - 9.00, o fechamento de ontem foi 8.68, e o volume de negociação atingiu 119. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NOMA em tempo real.
As ações de Nomadar Corp. pagam dividendos?
Atualmente Nomadar Corp. está avaliado em 8.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -70.97% e USD. Monitore os movimentos de NOMA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NOMA?
Você pode comprar ações de Nomadar Corp. (NOMA) pelo preço atual 8.71. Ordens geralmente são executadas perto de 8.71 ou 9.01, enquanto 119 e 3.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NOMA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NOMA?
Investir em Nomadar Corp. envolve considerar a faixa anual 4.88 - 53.00 e o preço atual 8.71. Muitos comparam -3.97% e -70.97% antes de enviar ordens em 8.71 ou 9.01. Estude as mudanças diárias de preço de NOMA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nomadar Corp.?
O maior preço de Nomadar Corp. (NOMA) no último ano foi 53.00. As ações oscilaram bastante dentro de 4.88 - 53.00, e a comparação com 8.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nomadar Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nomadar Corp.?
O menor preço de Nomadar Corp. (NOMA) no ano foi 4.88. A comparação com o preço atual 8.71 e 4.88 - 53.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NOMA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NOMA?
No passado Nomadar Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.68 e -70.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 8.68
- Open
- 8.43
- Bid
- 8.71
- Ask
- 9.01
- Low
- 7.80
- High
- 9.00
- Volume
- 119
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- -3.97%
- Mudança de 6 meses
- -70.97%
- Mudança anual
- -70.97%