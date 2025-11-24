- Panoramica
NOMA: Nomadar Corp.
Il tasso di cambio NOMA ha avuto una variazione del 0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.80 e ad un massimo di 9.00.
Segui le dinamiche di Nomadar Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NOMA oggi?
Oggi le azioni Nomadar Corp. sono prezzate a 8.71. Viene scambiato all'interno di 7.80 - 9.00, la chiusura di ieri è stata 8.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 119. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NOMA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nomadar Corp. pagano dividendi?
Nomadar Corp. è attualmente valutato a 8.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -70.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NOMA.
Come acquistare azioni NOMA?
Puoi acquistare azioni Nomadar Corp. al prezzo attuale di 8.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.71 o 9.01, mentre 119 e 3.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NOMA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NOMA?
Investire in Nomadar Corp. implica considerare l'intervallo annuale 4.88 - 53.00 e il prezzo attuale 8.71. Molti confrontano -3.97% e -70.97% prima di effettuare ordini su 8.71 o 9.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NOMA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nomadar Corp.?
Il prezzo massimo di Nomadar Corp. nell'ultimo anno è stato 53.00. All'interno di 4.88 - 53.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nomadar Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nomadar Corp.?
Il prezzo più basso di Nomadar Corp. (NOMA) nel corso dell'anno è stato 4.88. Confrontandolo con gli attuali 8.71 e 4.88 - 53.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NOMA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NOMA?
Nomadar Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.68 e -70.97%.
- Chiusura Precedente
- 8.68
- Apertura
- 8.43
- Bid
- 8.71
- Ask
- 9.01
- Minimo
- 7.80
- Massimo
- 9.00
- Volume
- 119
- Variazione giornaliera
- 0.35%
- Variazione Mensile
- -3.97%
- Variazione Semestrale
- -70.97%
- Variazione Annuale
- -70.97%