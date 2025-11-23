- Обзор рынка
NOMA: Nomadar Corp.
Курс NOMA за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.80, а максимальная — 9.00.
Следите за динамикой Nomadar Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NOMA сегодня?
Nomadar Corp. (NOMA) сегодня оценивается на уровне 8.71. Инструмент торгуется в пределах 7.80 - 9.00, вчерашнее закрытие составило 8.68, а торговый объем достиг 119. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOMA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nomadar Corp.?
Nomadar Corp. в настоящее время оценивается в 8.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.97% и USD. Отслеживайте движения NOMA на графике в реальном времени.
Как купить акции NOMA?
Вы можете купить акции Nomadar Corp. (NOMA) по текущей цене 8.71. Ордера обычно размещаются около 8.71 или 9.01, тогда как 119 и 3.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOMA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NOMA?
Инвестирование в Nomadar Corp. предполагает учет годового диапазона 4.88 - 53.00 и текущей цены 8.71. Многие сравнивают -3.97% и -70.97% перед размещением ордеров на 8.71 или 9.01. Изучайте ежедневные изменения цены NOMA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nomadar Corp.?
Самая высокая цена Nomadar Corp. (NOMA) за последний год составила 53.00. Акции заметно колебались в пределах 4.88 - 53.00, сравнение с 8.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nomadar Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nomadar Corp.?
Самая низкая цена Nomadar Corp. (NOMA) за год составила 4.88. Сравнение с текущими 8.71 и 4.88 - 53.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOMA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NOMA?
В прошлом Nomadar Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.68 и -70.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.68
- Open
- 8.43
- Bid
- 8.71
- Ask
- 9.01
- Low
- 7.80
- High
- 9.00
- Объем
- 119
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- -3.97%
- 6-месячное изменение
- -70.97%
- Годовое изменение
- -70.97%