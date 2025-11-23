КотировкиРазделы
NOMA: Nomadar Corp.

8.71 USD 0.03 (0.35%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOMA за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.80, а максимальная — 9.00.

Следите за динамикой Nomadar Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций NOMA сегодня?

Nomadar Corp. (NOMA) сегодня оценивается на уровне 8.71. Инструмент торгуется в пределах 7.80 - 9.00, вчерашнее закрытие составило 8.68, а торговый объем достиг 119. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOMA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nomadar Corp.?

Nomadar Corp. в настоящее время оценивается в 8.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.97% и USD. Отслеживайте движения NOMA на графике в реальном времени.

Как купить акции NOMA?

Вы можете купить акции Nomadar Corp. (NOMA) по текущей цене 8.71. Ордера обычно размещаются около 8.71 или 9.01, тогда как 119 и 3.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOMA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NOMA?

Инвестирование в Nomadar Corp. предполагает учет годового диапазона 4.88 - 53.00 и текущей цены 8.71. Многие сравнивают -3.97% и -70.97% перед размещением ордеров на 8.71 или 9.01. Изучайте ежедневные изменения цены NOMA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nomadar Corp.?

Самая высокая цена Nomadar Corp. (NOMA) за последний год составила 53.00. Акции заметно колебались в пределах 4.88 - 53.00, сравнение с 8.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nomadar Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nomadar Corp.?

Самая низкая цена Nomadar Corp. (NOMA) за год составила 4.88. Сравнение с текущими 8.71 и 4.88 - 53.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOMA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NOMA?

В прошлом Nomadar Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.68 и -70.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.80 9.00
Годовой диапазон
4.88 53.00
Предыдущее закрытие
8.68
Open
8.43
Bid
8.71
Ask
9.01
Low
7.80
High
9.00
Объем
119
Дневное изменение
0.35%
Месячное изменение
-3.97%
6-месячное изменение
-70.97%
Годовое изменение
-70.97%
23 ноября, воскресенье