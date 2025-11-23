- Aperçu
NOMA: Nomadar Corp.
Le taux de change de NOMA a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.80 et à un maximum de 9.00.
Suivez la dynamique Nomadar Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NOMA aujourd'hui ?
L'action Nomadar Corp. est cotée à 8.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans 7.80 - 9.00, a clôturé hier à 8.68 et son volume d'échange a atteint 119. Le graphique en temps réel du cours de NOMA présente ces mises à jour.
L'action Nomadar Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Nomadar Corp. est actuellement valorisé à 8.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -70.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NOMA.
Comment acheter des actions NOMA ?
Vous pouvez acheter des actions Nomadar Corp. au cours actuel de 8.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 8.71 ou de 9.01, le 119 et le 3.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NOMA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NOMA ?
Investir dans Nomadar Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.88 - 53.00 et le prix actuel 8.71. Beaucoup comparent -3.97% et -70.97% avant de passer des ordres à 8.71 ou 9.01. Consultez le graphique du cours de NOMA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nomadar Corp. ?
Le cours le plus élevé de Nomadar Corp. l'année dernière était 53.00. Au cours de 4.88 - 53.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 8.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nomadar Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Nomadar Corp. ?
Le cours le plus bas de Nomadar Corp. (NOMA) sur l'année a été 4.88. Sa comparaison avec 8.71 et 4.88 - 53.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NOMA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NOMA a-t-elle été divisée ?
Nomadar Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 8.68 et -70.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 8.68
- Ouverture
- 8.43
- Bid
- 8.71
- Ask
- 9.01
- Plus Bas
- 7.80
- Plus Haut
- 9.00
- Volume
- 119
- Changement quotidien
- 0.35%
- Changement Mensuel
- -3.97%
- Changement à 6 Mois
- -70.97%
- Changement Annuel
- -70.97%