报价部分
货币 / NOMA
回到股票

NOMA: Nomadar Corp.

8.71 USD 0.03 (0.35%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NOMA汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点7.80和高点9.00进行交易。

关注Nomadar Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NOMA股票今天的价格是多少？

Nomadar Corp.股票今天的定价为8.71。它在7.80 - 9.00范围内交易，昨天的收盘价为8.68，交易量达到119。NOMA的实时价格图表显示了这些更新。

Nomadar Corp.股票是否支付股息？

Nomadar Corp.目前的价值为8.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.97%和USD。实时查看图表以跟踪NOMA走势。

如何购买NOMA股票？

您可以以8.71的当前价格购买Nomadar Corp.股票。订单通常设置在8.71或9.01附近，而119和3.32%显示市场活动。立即关注NOMA的实时图表更新。

如何投资NOMA股票？

投资Nomadar Corp.需要考虑年度范围4.88 - 53.00和当前价格8.71。许多人在以8.71或9.01下订单之前，会比较-3.97%和。实时查看NOMA价格图表，了解每日变化。

Nomadar Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nomadar Corp.的最高价格是53.00。在4.88 - 53.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nomadar Corp.的绩效。

Nomadar Corp.股票的最低价格是多少？

Nomadar Corp.（NOMA）的最低价格为4.88。将其与当前的8.71和4.88 - 53.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NOMA股票是什么时候拆分的？

Nomadar Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.68和-70.97%中可见。

日范围
7.80 9.00
年范围
4.88 53.00
前一天收盘价
8.68
开盘价
8.43
卖价
8.71
买价
9.01
最低价
7.80
最高价
9.00
交易量
119
日变化
0.35%
月变化
-3.97%
6个月变化
-70.97%
年变化
-70.97%
23 十一月, 星期日