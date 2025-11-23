NOMA: Nomadar Corp.
今日NOMA汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点7.80和高点9.00进行交易。
关注Nomadar Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NOMA股票今天的价格是多少？
Nomadar Corp.股票今天的定价为8.71。它在7.80 - 9.00范围内交易，昨天的收盘价为8.68，交易量达到119。NOMA的实时价格图表显示了这些更新。
Nomadar Corp.股票是否支付股息？
Nomadar Corp.目前的价值为8.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.97%和USD。实时查看图表以跟踪NOMA走势。
如何购买NOMA股票？
您可以以8.71的当前价格购买Nomadar Corp.股票。订单通常设置在8.71或9.01附近，而119和3.32%显示市场活动。立即关注NOMA的实时图表更新。
如何投资NOMA股票？
投资Nomadar Corp.需要考虑年度范围4.88 - 53.00和当前价格8.71。许多人在以8.71或9.01下订单之前，会比较-3.97%和。实时查看NOMA价格图表，了解每日变化。
Nomadar Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nomadar Corp.的最高价格是53.00。在4.88 - 53.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nomadar Corp.的绩效。
Nomadar Corp.股票的最低价格是多少？
Nomadar Corp.（NOMA）的最低价格为4.88。将其与当前的8.71和4.88 - 53.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NOMA股票是什么时候拆分的？
Nomadar Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.68和-70.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.68
- 开盘价
- 8.43
- 卖价
- 8.71
- 买价
- 9.01
- 最低价
- 7.80
- 最高价
- 9.00
- 交易量
- 119
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- -3.97%
- 6个月变化
- -70.97%
- 年变化
- -70.97%