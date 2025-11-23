- Übersicht
NOMA: Nomadar Corp.
Der Wechselkurs von NOMA hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.80 bis zu einem Hoch von 9.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nomadar Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NOMA heute?
Die Aktie von Nomadar Corp. (NOMA) notiert heute bei 8.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.80 - 9.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.68 und das Handelsvolumen erreichte 119. Das Live-Chart von NOMA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NOMA Dividenden?
Nomadar Corp. wird derzeit mit 8.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -70.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NOMA zu verfolgen.
Wie kaufe ich NOMA-Aktien?
Sie können Aktien von Nomadar Corp. (NOMA) zum aktuellen Kurs von 8.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.71 oder 9.01 platziert, während 119 und 3.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NOMA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NOMA-Aktien?
Bei einer Investition in Nomadar Corp. müssen die jährliche Spanne 4.88 - 53.00 und der aktuelle Kurs 8.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.97% und -70.97%, bevor sie Orders zu 8.71 oder 9.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NOMA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nomadar Corp.?
Der höchste Kurs von Nomadar Corp. (NOMA) im vergangenen Jahr lag bei 53.00. Innerhalb von 4.88 - 53.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nomadar Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nomadar Corp.?
Der niedrigste Kurs von Nomadar Corp. (NOMA) im Laufe des Jahres betrug 4.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.71 und der Spanne 4.88 - 53.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NOMA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NOMA statt?
Nomadar Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.68 und -70.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.68
- Eröffnung
- 8.43
- Bid
- 8.71
- Ask
- 9.01
- Tief
- 7.80
- Hoch
- 9.00
- Volumen
- 119
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- -3.97%
- 6-Monatsänderung
- -70.97%
- Jahresänderung
- -70.97%