- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NOMA: Nomadar Corp.
El tipo de cambio de NOMA de hoy ha cambiado un 0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.80, mientras que el máximo ha alcanzado 9.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nomadar Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NOMA hoy?
Nomadar Corp. (NOMA) se evalúa hoy en 8.71. El instrumento se negocia dentro de 7.80 - 9.00; el cierre de ayer ha sido 8.68 y el volumen comercial ha alcanzado 119. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NOMA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Nomadar Corp.?
Nomadar Corp. se evalúa actualmente en 8.71. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -70.97% y USD. Monitoree los movimientos de NOMA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NOMA?
Puede comprar acciones de Nomadar Corp. (NOMA) al precio actual de 8.71. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 8.71 o 9.01, mientras que 119 y 3.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NOMA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NOMA?
Invertir en Nomadar Corp. implica tener en cuenta el rango anual 4.88 - 53.00 y el precio actual 8.71. Muchos comparan -3.97% y -70.97% antes de colocar órdenes en 8.71 o 9.01. Estudie los cambios diarios de precios de NOMA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Nomadar Corp.?
El precio más alto de Nomadar Corp. (NOMA) en el último año ha sido 53.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.88 - 53.00, una comparación con 8.68 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Nomadar Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Nomadar Corp.?
El precio más bajo de Nomadar Corp. (NOMA) para el año ha sido 4.88. La comparación con los actuales 8.71 y 4.88 - 53.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NOMA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NOMA?
En el pasado, Nomadar Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.68 y -70.97% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 8.68
- Open
- 8.43
- Bid
- 8.71
- Ask
- 9.01
- Low
- 7.80
- High
- 9.00
- Volumen
- 119
- Cambio diario
- 0.35%
- Cambio mensual
- -3.97%
- Cambio a 6 meses
- -70.97%
- Cambio anual
- -70.97%