NOMA: Nomadar Corp.
NOMAの今日の為替レートは、0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり7.80の安値と9.00の高値で取引されました。
Nomadar Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
NOMA株の現在の価格は？
Nomadar Corp.の株価は本日8.71です。7.80 - 9.00内で取引され、前日の終値は8.68、取引量は119に達しました。NOMAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Nomadar Corp.の株は配当を出しますか？
Nomadar Corp.の現在の価格は8.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は-70.97%やUSDにも注目します。NOMAの動きはライブチャートで確認できます。
NOMA株を買う方法は？
Nomadar Corp.の株は現在8.71で購入可能です。注文は通常8.71または9.01付近で行われ、119や3.32%が市場の動きを示します。NOMAの最新情報はライブチャートで確認できます。
NOMA株に投資する方法は？
Nomadar Corp.への投資では、年間の値幅4.88 - 53.00と現在の8.71を考慮します。注文は多くの場合8.71や9.01で行われる前に、-3.97%や-70.97%と比較されます。NOMAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Nomadar Corp.の株の最高値は？
Nomadar Corp.の過去1年の最高値は53.00でした。4.88 - 53.00内で株価は大きく変動し、8.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nomadar Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Nomadar Corp.の株の最低値は？
Nomadar Corp.(NOMA)の年間最安値は4.88でした。現在の8.71や4.88 - 53.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NOMAの動きはライブチャートで確認できます。
NOMAの株式分割はいつ行われましたか？
Nomadar Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、8.68、-70.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 8.68
- 始値
- 8.43
- 買値
- 8.71
- 買値
- 9.01
- 安値
- 7.80
- 高値
- 9.00
- 出来高
- 119
- 1日の変化
- 0.35%
- 1ヶ月の変化
- -3.97%
- 6ヶ月の変化
- -70.97%
- 1年の変化
- -70.97%