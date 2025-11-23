クォートセクション
通貨 / NOMA
株に戻る

NOMA: Nomadar Corp.

8.71 USD 0.03 (0.35%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NOMAの今日の為替レートは、0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり7.80の安値と9.00の高値で取引されました。

Nomadar Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

NOMA株の現在の価格は？

Nomadar Corp.の株価は本日8.71です。7.80 - 9.00内で取引され、前日の終値は8.68、取引量は119に達しました。NOMAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Nomadar Corp.の株は配当を出しますか？

Nomadar Corp.の現在の価格は8.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は-70.97%やUSDにも注目します。NOMAの動きはライブチャートで確認できます。

NOMA株を買う方法は？

Nomadar Corp.の株は現在8.71で購入可能です。注文は通常8.71または9.01付近で行われ、119や3.32%が市場の動きを示します。NOMAの最新情報はライブチャートで確認できます。

NOMA株に投資する方法は？

Nomadar Corp.への投資では、年間の値幅4.88 - 53.00と現在の8.71を考慮します。注文は多くの場合8.71や9.01で行われる前に、-3.97%や-70.97%と比較されます。NOMAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Nomadar Corp.の株の最高値は？

Nomadar Corp.の過去1年の最高値は53.00でした。4.88 - 53.00内で株価は大きく変動し、8.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nomadar Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Nomadar Corp.の株の最低値は？

Nomadar Corp.(NOMA)の年間最安値は4.88でした。現在の8.71や4.88 - 53.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NOMAの動きはライブチャートで確認できます。

NOMAの株式分割はいつ行われましたか？

Nomadar Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、8.68、-70.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
7.80 9.00
1年のレンジ
4.88 53.00
以前の終値
8.68
始値
8.43
買値
8.71
買値
9.01
安値
7.80
高値
9.00
出来高
119
1日の変化
0.35%
1ヶ月の変化
-3.97%
6ヶ月の変化
-70.97%
1年の変化
-70.97%
23 11月, 日曜日