NOEMW: CO2 Energy Transition Corp.

0.1712 USD 0.0322 (23.17%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NOEMW para hoje mudou para 23.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1004 e o mais alto foi 0.1713.

Veja a dinâmica do par de moedas CO2 Energy Transition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de NOEMW hoje?

Hoje CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) está avaliado em 0.1712. O instrumento é negociado dentro de 23.17%, o fechamento de ontem foi 0.1390, e o volume de negociação atingiu 36. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NOEMW em tempo real.

As ações de CO2 Energy Transition Corp. pagam dividendos?

Atualmente CO2 Energy Transition Corp. está avaliado em 0.1712. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 71.20% e USD. Monitore os movimentos de NOEMW no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de NOEMW?

Você pode comprar ações de CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) pelo preço atual 0.1712. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1712 ou 0.1742, enquanto 36 e 30.89% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NOEMW no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de NOEMW?

Investir em CO2 Energy Transition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.0445 - 0.2489 e o preço atual 0.1712. Muitos comparam 7.54% e 52.18% antes de enviar ordens em 0.1712 ou 0.1742. Estude as mudanças diárias de preço de NOEMW no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CO2 Energy Transition Corp.?

O maior preço de CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) no último ano foi 0.2489. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0445 - 0.2489, e a comparação com 0.1390 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CO2 Energy Transition Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CO2 Energy Transition Corp.?

O menor preço de CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) no ano foi 0.0445. A comparação com o preço atual 0.1712 e 0.0445 - 0.2489 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NOEMW em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de NOEMW?

No passado CO2 Energy Transition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1390 e 71.20% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.1004 0.1713
Faixa anual
0.0445 0.2489
Fechamento anterior
0.1390
Open
0.1308
Bid
0.1712
Ask
0.1742
Low
0.1004
High
0.1713
Volume
36
Mudança diária
23.17%
Mudança mensal
7.54%
Mudança de 6 meses
52.18%
Mudança anual
71.20%
