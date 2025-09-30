- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NOEMW: CO2 Energy Transition Corp.
Il tasso di cambio NOEMW ha avuto una variazione del 23.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1004 e ad un massimo di 0.1713.
Segui le dinamiche di CO2 Energy Transition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NOEMW oggi?
Oggi le azioni CO2 Energy Transition Corp. sono prezzate a 0.1712. Viene scambiato all'interno di 23.17%, la chiusura di ieri è stata 0.1390 e il volume degli scambi ha raggiunto 36. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NOEMW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni CO2 Energy Transition Corp. pagano dividendi?
CO2 Energy Transition Corp. è attualmente valutato a 0.1712. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 71.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NOEMW.
Come acquistare azioni NOEMW?
Puoi acquistare azioni CO2 Energy Transition Corp. al prezzo attuale di 0.1712. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1712 o 0.1742, mentre 36 e 30.89% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NOEMW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NOEMW?
Investire in CO2 Energy Transition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.0445 - 0.2489 e il prezzo attuale 0.1712. Molti confrontano 7.54% e 52.18% prima di effettuare ordini su 0.1712 o 0.1742. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NOEMW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CO2 Energy Transition Corp.?
Il prezzo massimo di CO2 Energy Transition Corp. nell'ultimo anno è stato 0.2489. All'interno di 0.0445 - 0.2489, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1390 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CO2 Energy Transition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CO2 Energy Transition Corp.?
Il prezzo più basso di CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) nel corso dell'anno è stato 0.0445. Confrontandolo con gli attuali 0.1712 e 0.0445 - 0.2489 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NOEMW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NOEMW?
CO2 Energy Transition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1390 e 71.20%.
- Chiusura Precedente
- 0.1390
- Apertura
- 0.1308
- Bid
- 0.1712
- Ask
- 0.1742
- Minimo
- 0.1004
- Massimo
- 0.1713
- Volume
- 36
- Variazione giornaliera
- 23.17%
- Variazione Mensile
- 7.54%
- Variazione Semestrale
- 52.18%
- Variazione Annuale
- 71.20%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4