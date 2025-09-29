NOEMW: CO2 Energy Transition Corp.
今日NOEMW汇率已更改23.17%。当日，交易品种以低点0.1004和高点0.1713进行交易。
关注CO2 Energy Transition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NOEMW股票今天的价格是多少？
CO2 Energy Transition Corp.股票今天的定价为0.1712。它在23.17%范围内交易，昨天的收盘价为0.1390，交易量达到36。NOEMW的实时价格图表显示了这些更新。
CO2 Energy Transition Corp.股票是否支付股息？
CO2 Energy Transition Corp.目前的价值为0.1712。股息政策取决于公司，而投资者也会关注71.20%和USD。实时查看图表以跟踪NOEMW走势。
如何购买NOEMW股票？
您可以以0.1712的当前价格购买CO2 Energy Transition Corp.股票。订单通常设置在0.1712或0.1742附近，而36和30.89%显示市场活动。立即关注NOEMW的实时图表更新。
如何投资NOEMW股票？
投资CO2 Energy Transition Corp.需要考虑年度范围0.0445 - 0.2489和当前价格0.1712。许多人在以0.1712或0.1742下订单之前，会比较7.54%和。实时查看NOEMW价格图表，了解每日变化。
CO2 Energy Transition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CO2 Energy Transition Corp.的最高价格是0.2489。在0.0445 - 0.2489内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CO2 Energy Transition Corp.的绩效。
CO2 Energy Transition Corp.股票的最低价格是多少？
CO2 Energy Transition Corp.（NOEMW）的最低价格为0.0445。将其与当前的0.1712和0.0445 - 0.2489进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOEMW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NOEMW股票是什么时候拆分的？
CO2 Energy Transition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1390和71.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.1390
- 开盘价
- 0.1308
- 卖价
- 0.1712
- 买价
- 0.1742
- 最低价
- 0.1004
- 最高价
- 0.1713
- 交易量
- 36
- 日变化
- 23.17%
- 月变化
- 7.54%
- 6个月变化
- 52.18%
- 年变化
- 71.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值