货币 / NOEMW
NOEMW: CO2 Energy Transition Corp.

0.1712 USD 0.0322 (23.17%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NOEMW汇率已更改23.17%。当日，交易品种以低点0.1004和高点0.1713进行交易。

关注CO2 Energy Transition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NOEMW股票今天的价格是多少？

CO2 Energy Transition Corp.股票今天的定价为0.1712。它在23.17%范围内交易，昨天的收盘价为0.1390，交易量达到36。NOEMW的实时价格图表显示了这些更新。

CO2 Energy Transition Corp.股票是否支付股息？

CO2 Energy Transition Corp.目前的价值为0.1712。股息政策取决于公司，而投资者也会关注71.20%和USD。实时查看图表以跟踪NOEMW走势。

如何购买NOEMW股票？

您可以以0.1712的当前价格购买CO2 Energy Transition Corp.股票。订单通常设置在0.1712或0.1742附近，而36和30.89%显示市场活动。立即关注NOEMW的实时图表更新。

如何投资NOEMW股票？

投资CO2 Energy Transition Corp.需要考虑年度范围0.0445 - 0.2489和当前价格0.1712。许多人在以0.1712或0.1742下订单之前，会比较7.54%和。实时查看NOEMW价格图表，了解每日变化。

CO2 Energy Transition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CO2 Energy Transition Corp.的最高价格是0.2489。在0.0445 - 0.2489内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CO2 Energy Transition Corp.的绩效。

CO2 Energy Transition Corp.股票的最低价格是多少？

CO2 Energy Transition Corp.（NOEMW）的最低价格为0.0445。将其与当前的0.1712和0.0445 - 0.2489进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOEMW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NOEMW股票是什么时候拆分的？

CO2 Energy Transition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1390和71.20%中可见。

日范围
0.1004 0.1713
年范围
0.0445 0.2489
前一天收盘价
0.1390
开盘价
0.1308
卖价
0.1712
买价
0.1742
最低价
0.1004
最高价
0.1713
交易量
36
日变化
23.17%
月变化
7.54%
6个月变化
52.18%
年变化
71.20%
