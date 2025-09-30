- 概要
NOEMW: CO2 Energy Transition Corp.
NOEMWの今日の為替レートは、23.17%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1004の安値と0.1713の高値で取引されました。
CO2 Energy Transition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NOEMW株の現在の価格は？
CO2 Energy Transition Corp.の株価は本日0.1712です。23.17%内で取引され、前日の終値は0.1390、取引量は36に達しました。NOEMWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CO2 Energy Transition Corp.の株は配当を出しますか？
CO2 Energy Transition Corp.の現在の価格は0.1712です。配当方針は会社によりますが、投資家は71.20%やUSDにも注目します。NOEMWの動きはライブチャートで確認できます。
NOEMW株を買う方法は？
CO2 Energy Transition Corp.の株は現在0.1712で購入可能です。注文は通常0.1712または0.1742付近で行われ、36や30.89%が市場の動きを示します。NOEMWの最新情報はライブチャートで確認できます。
NOEMW株に投資する方法は？
CO2 Energy Transition Corp.への投資では、年間の値幅0.0445 - 0.2489と現在の0.1712を考慮します。注文は多くの場合0.1712や0.1742で行われる前に、7.54%や52.18%と比較されます。NOEMWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CO2 Energy Transition Corp.の株の最高値は？
CO2 Energy Transition Corp.の過去1年の最高値は0.2489でした。0.0445 - 0.2489内で株価は大きく変動し、0.1390と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CO2 Energy Transition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CO2 Energy Transition Corp.の株の最低値は？
CO2 Energy Transition Corp.(NOEMW)の年間最安値は0.0445でした。現在の0.1712や0.0445 - 0.2489と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NOEMWの動きはライブチャートで確認できます。
NOEMWの株式分割はいつ行われましたか？
CO2 Energy Transition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1390、71.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1390
- 始値
- 0.1308
- 買値
- 0.1712
- 買値
- 0.1742
- 安値
- 0.1004
- 高値
- 0.1713
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- 23.17%
- 1ヶ月の変化
- 7.54%
- 6ヶ月の変化
- 52.18%
- 1年の変化
- 71.20%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4