0.1712 USD 0.0322 (23.17%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOEMW за сегодня изменился на 23.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1004, а максимальная — 0.1713.

Следите за динамикой CO2 Energy Transition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NOEMW сегодня?

CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) сегодня оценивается на уровне 0.1712. Инструмент торгуется в пределах 23.17%, вчерашнее закрытие составило 0.1390, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOEMW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CO2 Energy Transition Corp.?

CO2 Energy Transition Corp. в настоящее время оценивается в 0.1712. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 71.20% и USD. Отслеживайте движения NOEMW на графике в реальном времени.

Как купить акции NOEMW?

Вы можете купить акции CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) по текущей цене 0.1712. Ордера обычно размещаются около 0.1712 или 0.1742, тогда как 36 и 30.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOEMW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NOEMW?

Инвестирование в CO2 Energy Transition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0445 - 0.2489 и текущей цены 0.1712. Многие сравнивают 7.54% и 52.18% перед размещением ордеров на 0.1712 или 0.1742. Изучайте ежедневные изменения цены NOEMW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CO2 Energy Transition Corp.?

Самая высокая цена CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) за последний год составила 0.2489. Акции заметно колебались в пределах 0.0445 - 0.2489, сравнение с 0.1390 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CO2 Energy Transition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CO2 Energy Transition Corp.?

Самая низкая цена CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) за год составила 0.0445. Сравнение с текущими 0.1712 и 0.0445 - 0.2489 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOEMW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NOEMW?

В прошлом CO2 Energy Transition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1390 и 71.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1004 0.1713
Годовой диапазон
0.0445 0.2489
Предыдущее закрытие
0.1390
Open
0.1308
Bid
0.1712
Ask
0.1742
Low
0.1004
High
0.1713
Объем
36
Дневное изменение
23.17%
Месячное изменение
7.54%
6-месячное изменение
52.18%
Годовое изменение
71.20%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.