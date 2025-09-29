- Обзор рынка
NOEMW: CO2 Energy Transition Corp.
Курс NOEMW за сегодня изменился на 23.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1004, а максимальная — 0.1713.
Следите за динамикой CO2 Energy Transition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NOEMW сегодня?
CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) сегодня оценивается на уровне 0.1712. Инструмент торгуется в пределах 23.17%, вчерашнее закрытие составило 0.1390, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOEMW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CO2 Energy Transition Corp.?
CO2 Energy Transition Corp. в настоящее время оценивается в 0.1712. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 71.20% и USD. Отслеживайте движения NOEMW на графике в реальном времени.
Как купить акции NOEMW?
Вы можете купить акции CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) по текущей цене 0.1712. Ордера обычно размещаются около 0.1712 или 0.1742, тогда как 36 и 30.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOEMW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NOEMW?
Инвестирование в CO2 Energy Transition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0445 - 0.2489 и текущей цены 0.1712. Многие сравнивают 7.54% и 52.18% перед размещением ордеров на 0.1712 или 0.1742. Изучайте ежедневные изменения цены NOEMW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CO2 Energy Transition Corp.?
Самая высокая цена CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) за последний год составила 0.2489. Акции заметно колебались в пределах 0.0445 - 0.2489, сравнение с 0.1390 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CO2 Energy Transition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CO2 Energy Transition Corp.?
Самая низкая цена CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) за год составила 0.0445. Сравнение с текущими 0.1712 и 0.0445 - 0.2489 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOEMW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NOEMW?
В прошлом CO2 Energy Transition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1390 и 71.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1390
- Open
- 0.1308
- Bid
- 0.1712
- Ask
- 0.1742
- Low
- 0.1004
- High
- 0.1713
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 23.17%
- Месячное изменение
- 7.54%
- 6-месячное изменение
- 52.18%
- Годовое изменение
- 71.20%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%