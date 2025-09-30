- Übersicht
NOEMW: CO2 Energy Transition Corp.
Der Wechselkurs von NOEMW hat sich für heute um 23.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1004 bis zu einem Hoch von 0.1713 gehandelt.
Verfolgen Sie die CO2 Energy Transition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NOEMW heute?
Die Aktie von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) notiert heute bei 0.1712. Sie wird innerhalb einer Spanne von 23.17% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1390 und das Handelsvolumen erreichte 36. Das Live-Chart von NOEMW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NOEMW Dividenden?
CO2 Energy Transition Corp. wird derzeit mit 0.1712 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 71.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NOEMW zu verfolgen.
Wie kaufe ich NOEMW-Aktien?
Sie können Aktien von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) zum aktuellen Kurs von 0.1712 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1712 oder 0.1742 platziert, während 36 und 30.89% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NOEMW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NOEMW-Aktien?
Bei einer Investition in CO2 Energy Transition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.0445 - 0.2489 und der aktuelle Kurs 0.1712 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.54% und 52.18%, bevor sie Orders zu 0.1712 oder 0.1742 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NOEMW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CO2 Energy Transition Corp.?
Der höchste Kurs von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) im vergangenen Jahr lag bei 0.2489. Innerhalb von 0.0445 - 0.2489 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1390 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CO2 Energy Transition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CO2 Energy Transition Corp.?
Der niedrigste Kurs von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMW) im Laufe des Jahres betrug 0.0445. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1712 und der Spanne 0.0445 - 0.2489 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NOEMW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NOEMW statt?
CO2 Energy Transition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1390 und 71.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1390
- Eröffnung
- 0.1308
- Bid
- 0.1712
- Ask
- 0.1742
- Tief
- 0.1004
- Hoch
- 0.1713
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- 23.17%
- Monatsänderung
- 7.54%
- 6-Monatsänderung
- 52.18%
- Jahresänderung
- 71.20%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4