NIM: Nuveen Select Maturities Municipal Fund
A taxa do NIM para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.23 e o mais alto foi 9.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen Select Maturities Municipal Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NIM hoje?
Hoje Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) está avaliado em 9.27. O instrumento é negociado dentro de 9.23 - 9.29, o fechamento de ontem foi 9.26, e o volume de negociação atingiu 28. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NIM em tempo real.
As ações de Nuveen Select Maturities Municipal Fund pagam dividendos?
Atualmente Nuveen Select Maturities Municipal Fund está avaliado em 9.27. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.98% e USD. Monitore os movimentos de NIM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NIM?
Você pode comprar ações de Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) pelo preço atual 9.27. Ordens geralmente são executadas perto de 9.27 ou 9.57, enquanto 28 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NIM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NIM?
Investir em Nuveen Select Maturities Municipal Fund envolve considerar a faixa anual 8.60 - 9.64 e o preço atual 9.27. Muitos comparam -0.22% e 1.53% antes de enviar ordens em 9.27 ou 9.57. Estude as mudanças diárias de preço de NIM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?
O maior preço de NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) no último ano foi 9.64. As ações oscilaram bastante dentro de 8.60 - 9.64, e a comparação com 9.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nuveen Select Maturities Municipal Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?
O menor preço de NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) no ano foi 8.60. A comparação com o preço atual 9.27 e 8.60 - 9.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NIM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NIM?
No passado Nuveen Select Maturities Municipal Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.26 e 1.98% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.26
- Open
- 9.26
- Bid
- 9.27
- Ask
- 9.57
- Low
- 9.23
- High
- 9.29
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- -0.22%
- Mudança de 6 meses
- 1.53%
- Mudança anual
- 1.98%
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.9%
- Prév.
- 2.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.4%
- Atu.
- 3.504%
- Projeç.
- Prév.
- 3.571%
- Atu.
- 3.625%
- Projeç.
- Prév.
- 3.710%