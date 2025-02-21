- Aperçu
NIM: Nuveen Select Maturities Municipal Fund
Le taux de change de NIM a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.23 et à un maximum de 9.29.
Suivez la dynamique Nuveen Select Maturities Municipal Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NIM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NIM aujourd'hui ?
L'action Nuveen Select Maturities Municipal Fund est cotée à 9.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.23 - 9.29, a clôturé hier à 9.26 et son volume d'échange a atteint 28. Le graphique en temps réel du cours de NIM présente ces mises à jour.
L'action Nuveen Select Maturities Municipal Fund verse-t-elle des dividendes ?
Nuveen Select Maturities Municipal Fund est actuellement valorisé à 9.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.98% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NIM.
Comment acheter des actions NIM ?
Vous pouvez acheter des actions Nuveen Select Maturities Municipal Fund au cours actuel de 9.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.27 ou de 9.57, le 28 et le 0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NIM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NIM ?
Investir dans Nuveen Select Maturities Municipal Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.60 - 9.64 et le prix actuel 9.27. Beaucoup comparent -0.22% et 1.53% avant de passer des ordres à 9.27 ou 9.57. Consultez le graphique du cours de NIM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND ?
Le cours le plus élevé de NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND l'année dernière était 9.64. Au cours de 8.60 - 9.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nuveen Select Maturities Municipal Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND ?
Le cours le plus bas de NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) sur l'année a été 8.60. Sa comparaison avec 9.27 et 8.60 - 9.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NIM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NIM a-t-elle été divisée ?
Nuveen Select Maturities Municipal Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.26 et 1.98% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.26
- Ouverture
- 9.26
- Bid
- 9.27
- Ask
- 9.57
- Plus Bas
- 9.23
- Plus Haut
- 9.29
- Volume
- 28
- Changement quotidien
- 0.11%
- Changement Mensuel
- -0.22%
- Changement à 6 Mois
- 1.53%
- Changement Annuel
- 1.98%
- Act
-
- Fcst
- -2.9%
- Prev
- 2.9%
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.4%
- Act
- 3.504%
- Fcst
- Prev
- 3.571%
- Act
- 3.625%
- Fcst
- Prev
- 3.710%